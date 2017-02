Fim de polêmica! Federação Espanhola confirma final da Copa do Rei no Vicente Calderón

Foto: Power Sport Images/Getty Images

A RFEF (Real Federación Española de Fútbol) informou nesta segunda-feira (13) que a final da Copa do Rei entre Barcelona e Alavés será disputada, assim como no ano passado, no Vicente Calderón, casa do Atlético de Madrid. A partida que vale o título da competição acontecerá no dia 27 de maio.

O comunicado emitido pela federação diz: "A junta diretora da RFEF, reunida hoje na Cidade do Futebol em Las Rozas, decidiu que a final da Copa do Rei, que acontecerá no dia 27 de maio entre FC Barcelona e Deportivo Alavés, será disputada no estádio Vicente Calderón de Madrid".

O estádio dos colchoneros já foi palco de 13 decisões da copa e sediará a final da competição mais uma vez. Casa do Atléti desde a década de 60, o Calderón é classificado pela UEFA como um estádio de elite, ou seja, apto para receber competições importantes tal qual a final da Uefa Champions League.

Apesar de sua importância não só para o clube, mas como para o futebol espanhol em si, o Vicente Calderón não será mais estádio do Atlético daqui a alguns anos. Em parceria com a Wanda, grupo chinês que comprou parte do clube, o Atléti passará a mandar seus jogos no Wanda Metropolitano, estádio que ainda está em fase de construção.

A final da Copa do Rei reunirá o avassalador Barcelona contra o estreante Alavés que surpreendeu ao vencer o Celta de Vigo e se classificar para a finalíssima. O Barça, por sua vez, derrotou o próprio Atlético de Madrid nas semi-finais da competição.