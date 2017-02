Luis Enrique assume responsabilidade após goleada sofrida para PSG

Foto: Yoan Valat / EFE

Após ser dominado pelo Paris Saint-Germain no Parc des Princes, a situação do Barcelona na Uefa Champions League ficou bastante complicada, tendo que reverter a diferença de quatro gols. Mas o técnico Luís Enrique não se deu por vencido na entrevista logo após a partida: "Somos um time que tem demonstrado capacidade de fazer boas partidas e resultados. Quando assimilarmos o que há passado, veremos alguma opção."

"A responsabilidade é minha. Se tem que individualizar, é com o treinador. Estes jogadores são os mesmos que ganharam outros dias". Assim, Luís Enrique assumiu a responsabilidade pela derrota e defendeu seus jogadores: "O adversário foi superior com e sem a bola. Ganhou duelos, foram mais efetivos. Não há o que explicar aos torcedores", completou, minimizando as atuações individuais bem abaixo do nível esperado, principalmente do trio MSN.

Sergio Busquets foi outro que falou sobre a derrota e elogiou o adversário: "Não foi uma questão de atitude nossa, mas que eles pressionaram mais, foram melhores taticamente, tinham um plano e executaram bem". O volante catalão reconheceu que o Barcelona foi pego de surpresa com a pressão feita pelo PSG no ataque: "Não esperávamos isso, mas esse tipo de coisa acontece".

"Esperamos conseguir virar o resultado e temos que pelo menos tentar. Mas eu não vou mentir, será muito difícil", completou o camisa 5 sobre a partida de volta, sabendo que não será fácil.

O capitão Andrés Iniesta também falou sobre a atitude do time dentro de campo: "No final é uma questão de futebol, de estar bem situados, que não te superem, não gosto de falar de atitude quando não é assim". Com um resultado tão adverso, Iniesta foi perguntado sobre o ânimo da torcida para o jogo de volta e mostrou confiar no culés.

"Tenho certeza que estarão lá, não tenho dúvida. Hoje estamos muito abalados, desde os jogadores até o último torcedor. É difícil, estas coisas acontecem e te machucam, mas temos que nos levantar e temos as outras competições, não podemos nos esquecer disso. Faremos de tudo para passar nesta eliminatória que está muito complicada".

No próximo domingo (19), o Barcelona recebe no Camp Nou o Leganés, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, para tentar se recuperar do vexame em Paris e também se aproximar do líder Real Madrid no topo da tabela.