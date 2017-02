Jogo Real Madrid x Napoli ao vivo online na Champions League 2017 (0-0)

Google Plus

Boa noite, torcedor! Acompanhe conosco o jogo Real Madrid x Napoli ao vivo, válido pela 1ª fase da Copa do Brasil, a partir das 21h45, no Raulino de Oliveira. Fique conosco na VAVEL Brasil!

REAL MADRID: Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Modric, Casemiro; Lucas Vazquez, Benzema e Cristiano Ronaldo. Técnico:Zinedine Zidane.



NAPOLI: Pepe Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Allan, Hamsik; Callejon, Mertens e Insigne. Técnico: Maurizio Sarri.

Nesta quarta-feira, às 17h45 (de Brasília), o Real Madrid recebe o Napoli no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Apesar do favoritismo madrilenho, os italianos podem surpreender.

O confronto entre Real Madrid e Napoli marca a reedição de um duelo de 30 anos atrás. Em 1987, o Real eliminou o time de Nápoles na primeira fase desta mesma competição. Na oportunidade, os espanhóis venceram o primeiro jogo em Madri por 2 a 0 e empataram na Itália por 1 a 1.

Jogo Real Madrid x Napoli ao vivo hoje

Para o técnico Zinedine Zidane, o importante é não levar gols na primeira partida. Além disso, disse que espera um adversário com profundidade e que apostará na velocidade.

- Em uma eliminatória sempre é importante não levar gols. Quando o jogo da ida é em casa, mais importante ainda. É uma partida 50% a 50%. Sabemos que podemos causar danos ao rival e que eles podem nos colocar em dificuldades - falou Zidane.

- O Real Madrid sempre será favorito, mas a camisa não pode garantir que você vai ganhar. Você tem que brigar, tentar jogar bem. Sabemos que podemos vencer partidas sempre lutando, e esses são os valores do Real Madrid, lutar do início ao fim, junto com nossa torcida - completou o francês, que terá o desfalque de Gareth Bale para a partida.

Em terceiro lugar no Italiano e brigando por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, o Napoli quer conquistar um bom resultado fora de casa para ter mais tranquilidade na hora de decidir em Nápoles.

O time treinado por Maurizio Sarri vem surpreendendo na temporada e terá o apoio de cerca de 10 mil torcedores do Nápoles em Madri, que inclui os ídolos Diego Maradona e Careca. No entanto, menos da metade dos fãs que vão até a cidade conseguirão acesso ao Bernabéu no Real Madrid x Napoli hoje.