Casemiro festeja golaço frente ao Napoli: "Ensaio muito essa jogada"

(Foto: Guillermo Martínez/Getty Images)

Atual campeão, o Real Madrid deu um belo passo na tarde desta quarta-feira (15) visando sua 12ª taça na Uefa Champions League. No Santiago Bernabéu, a equipe merengue venceu de virada o Napoli por 3 a 1, na partida de ida das oitavas de finais da competição. Logo no início, Insigne calou a massa madridista ao inaugurar o marcador. Mas Benzema, Kroos, e Casemiro trataram de garantir a vantagem espanhola para a partida de volta na Itália.

O brasileiro inclusive foi o autor do gol mais bonito da noite. Com um petardo da entrada da área, Casemiro acertou o ângulo, não dando chances de defesa à Pep Reina: "É uma coisa que venho treinando muito, fui feliz na jogada e graças a Deus tudo saiu bem. Todos os dias treinamos porque sempre sou lembrado de que tenho que buscar essas finalizações de fora da área", declarou o volante após a partida.

Podendo perder por até um gol de diferença para avançar, Casemiro analisou a vantagem madridista, visando as quartas de finais: "Tínhamos consciência que seria difícil. Eles jogam muito bem. Sobra qualidade, e foi difícil do início ao fim. Sabíamos que iríamos enfrentar uma equipe muito perigosa. Eles demonstraram isso jogando muito bem até aqui. Temos que ter seriedade e tranquilidade. Nada está decidido", acrescentou.

"Fizemos uma grande partida, Benzema por exemplo foi espetacular, toda equipe foi. Temos que dar valor a esta vitória pois foi diante de um grande rival. Agradeço em nome de todo o plantel o apoio incondicional de nossa torcida hoje", concluiu.

Real Madrid e Napoli voltam a se enfrentar pela UCL no próximo dia sete de março no Estádio San Paolo, decidindo uma vaga à próxima fase. Líder absoluto da Liga com duas partidas a menos que os demais, o Real recebe neste sábado (18) o Espanyol no Santiago Bernabéu.