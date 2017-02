Shakhtar Donetsk vence Celta de Vigo e ganha vantagem para jogo de volta

O Shakhtar Donetsk bateu o Celta de Vigo na segunda rodada da Uefa Europa League, nessa quarta-feira (16). O jogo aconteceu na casa do Celta, no Balaídos, e terminou com vitória dos ucranianos por 1 a 0, gol do argentino Gustavo Blanco, em sua estreia na competição.

O jogo de volta será no dia 23 de fevereiro, na Ucrânia. O Shakhtar precisa apenas de um empate para garantir sua vaga nas oitavas de final.

O jogo

A partida mal começou e John Guidetti do Celta teve uma lesão, que atrasou o jogo. No entanto, quando a bola voltou a rolar, Guidetti chegou próximo do gol depois de um passe de Pablo Hernández mas o lance estava impedido. O sueco participou, aos 16’, de uma boa jogada, na qual deu assistência para Bongonda que bateu do meio da área e viu a bola passar muito perto do gol.

Guidetti jogou bem no início do jogo, buscando o gol para o time da casa e o Shakhtar estava apagado até que após um contra ataque, Gustavo Blanco ficou na cara do gol e finalizou no lado direito, marcando para o time ucraniano. Com o gol, os visitantes continuaram sem atacar e esperando as investidas do Celta. A melhor chance para os célticos veio de um lance de bola parada com um cruzamento de Iago Aspas para Facundo Roncaglia, mas o argentino não finalizou bem.

No segundo tempo, o jogo ficou morno. Os espanhóis célticos iniciaram mal e o Shakhtar continuou com seu ritmo da primeira etapa. A primeira oportunidade para os visitantes veio com Taison, após assistência de Ismaily. O brasileiro deu um belo chute de fora da área, mas a bola passou por cima do travessão. Já a única boa chance do Celta veio aos 62’. Wass recebeu na área, tirou os adversários e entregou a bola de bandeja para Cabral, mas o argentino chutou a redonda muito alta e perdeu a oportunidade.