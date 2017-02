Neymar visita Gabriel Jesus após cirurgia e brinca: "Já, já volta voando"

Foto: Reprodução/Instagram/Neymarjr

Recém-operado após sofrer uma lesão na vitória do Manchester City por 2 a 0 contra o Bournemouth, na última segunda-feira (13), Gabriel Jesus, o mais novo citizen, recebeu visita de um grande amigo e companheiro de equipe pela Seleção Brasileira. Falamos de Neymar, que visitou Jesus nesta sexta-feira (17) e fez questão de postar em suas redes sociais o apoio pela recuperação do atacante, que vinha e vem fazendo um grande sucesso em seus primeiros meses pelo Manchester City.

O atacante do Barça aproveitou o momento de folga para visitar Gabriel Jesus, que está internado em um hospital de Barcelona: “Bom ver que você está bem molecão ... já já volta voando! Tamo junto fiote”, postou Neymar em uma rede social, junto com uma foto.

O atacante do Manchester City agradeceu a visita do amigo, que o chamou de irmão: "Obrigado pela visita irmão, conversar com você sempre é bom, pouco risada. Tmj", escreveu Gabriel Jesus, em suas redes sociais.



Gabriel Jesus foi operado em Barcelona nesta quinta-feira (17) por um médico local, indicado por seu treinador Pep Guardiola. Neymar e Gabriel Jesus participaram juntos em campo pela Seleção Brasileira a conquista histórica do ouro olímpico, no Maracanã, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, contra Alemanha.

Próximo confronto do Barcelona será pela La Liga no próximo domingo (19), contra o Leganés, às 16h45 (de Brasília). Já o Manchester City, irá entrar em campo neste sábado (18), pela Copa da Inglaterra, contra o Huddersfield Town, às 13h00 (de Brasília).