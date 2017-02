Antes de retornar à UCL, Atlético de Madrid visita Sporting Gijón com vaga no G-4 ameaçada

Com objetivos opostos na temporada, Sporting Gijón e Atlético de Madrid abrem os trabalhos neste sábado (18) na 23ª rodada da La Liga. A partida será realizada no El Molinón em Gijón, atuando em casa, o Sporting não perde para a equipe da capital há quatro partidas. O último triunfo colchonero no estádio aconteceu na temporada 2008/09.

Na antepenúltima colocação da Liga, o Sporting vêm empolgado para o duelo de amanhã. O clube rojiblanco voltou a vencer na temporada após oito partidas, ao derrotar o lanterna Leganés fora de casa na última rodada, em um duelo direto contra o rebaixamento. Com 16 pontos ganhos, o Sporting tem neste final de semana sua grande oportunidade para sair do Z-3. Além de vencer, o clube torce por um tropeço no mínimo provável justamente do Leganés, que encara o Barcelona no Camp Nou.

Acostumado por ser o principal perseguidor de Real Madrid e Barcelona na briga pela liderança, o Atlético nesta temporada luta para conseguir uma vaga a próxima UCL. Na quarta colocação com 42 pontos, o clube de Madrid segue com a Real Sociedad. Os colchoneros voltam inclusive neste próximo meio de semana a disputar competição mais famosa do planeta. Pelo jogo de ida das oitavas de finais, o Atlético vai até a Alemanha para encarar o Bayer Leverkusen.

Feliz com o desempenho de sua defesa, Rubi acredita na permanência do Sporting

Precisando de confiança para encaixar uma boa sequência de vitórias, o Sporting Gijón vêm crescendo nas últimas quatro partidas segundo ressaltou o comandante Rubi: "Crescemos muito mais no âmbito defensivo. Estamos muito bem. Mas devemos fazer muito mais no ataque", declarou. Vale lembrar, que o Atlético inicia uma sequência de outras duas partidas complicadas que o Sporting irá encarar. Com Celta e Barcelona.

Em seu setor defensivo, Rubi terá o retorno do lateral Douglas, que deve começar entre os titulares: "Vejo Douglas atuando na lateral ou até mesmo no setor do meio-campo, pelos lados do campo, mas ele é um jogador com muita qualidade que pode atuar em muitas outras posições", acrescentou.

Disputando duas competições, Simeone minimiza pressão sobre sua equipe

Sem deixar se enganar pela posição de seu rival na tabela, Diego Simeone analisou e espera um forte Sporting Gijón neste sábado no El Molinón: "O Sporting venceu uma partida muito importante na última rodada e isso gera muita empolgação, e esta força interior muitas vezes supera a qualidade técnica de uma equipe", afirmou.

O treinador argentino comentou sobre a situação de sua equipe, que novamente irá que disputar duas competições de alto nível ao mesmo tempo: "Todos sabem como atuamos dentro das quatro linhas, competimos forte a cada partida, nem sempre pensamos nas coisas e agimos pensando nas consequências em cima da Liga, sobretudo, só podemos dizer o que iremos almejar nas últimas cinco rodadas. Até lá, devemos correr, trabalhar e conquistar o maior número de pontos possíveis, disputando as duas competições com força máximo", concluiu.