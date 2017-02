Após três meses afastado por lesão, Gareth Bale volta a balançar as redes no Campeonato Espanhol

Google Plus

Foto: Getty Imagens/ Gonzalo Arroyo Moreno

Dia de comemoração em Madri. Em casa, o Real Madrid venceu o Espanyol por 2 a 0 com gols de Álvaro Morata e Gareth Bale. O galês voltou aos gramados após 3 meses afastados por lesão e, na saída do campo, comemorou o gol, mas foi cauteloso: "Ainda precisarei de algumas semanas para estar 100% recuperado".

Os três pontos que mantem os madridistas na liderança da La Liga viraram coadjuvantes na tarde deste sábado (18) na capital espanhola. A volta triunfal de Gareth Bale foi o destaque da rodada até então: "Estou me sentindo muito bem depois de três meses trabalhando duro para voltar. Espero estar em alto nível logo" declarou o atacante em entrevista para a Real Madrid TV, logo após a partida.

Treinando com o grupo desde o inicio da semana, os jornais espanhóis chegaram a cogitar uma possibilidade do galês voltar nas oitavas de final da Champions League, contra o Napoli, mas por recomendação do departamento médico foi adiar.

"A torcida foi incrível, me aplaudiram e pude sentir o carinho deles. Gosto de poder ajudar o time" comentou o britânico que também falou sobre a expectativa de entrar em campo enquanto assistia o jogo do banco de reservas: "Foi difícil, mas não tão complicado porque estávamos ganhando. Queremos ganhar todos os troféus que estamos disputando e agora posso contribuir para isso acontecer" .

No meio da semana, quarta-feira (22), o Real Madrid realiza um de seus jogos atrasado, esse pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, contra o Valencia, no Mestalla. Uma vitória pode fazer los blancos abrirem mais três pontos de vantagem para o segundo colocado.