Sevilla marca um gol em cada tempo e derrota Eibar sem problemas

Nesse sábado (18), o Sevilla recebeu o Eibar no Ramón Sánchez Pizjuán pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Os donos da casa marcaram um gol em cada tempo e venceram por 2 a 0, com gols de Sarabia e Vitolo.

Com a vitória, os sevillistas chegaram aos 49 pontos e seguem no terceiro lugar do campeonato, enquanto os Armeros pararam nos 35 e ocupam o sétimo lugar da competição. Na próxima rodada, o Sevilla vai até o Benito Villamarín para o clássico contra o Bétis, no sábado (25), às 12h15. Já o Eibar recebe o Málaga em Ipurúa no mesmo dia, só que às 16h45.

A primeira chance foi visitante com Lejeune aos cinco minutos, quando ele cabeceou firme para o gol e Sergio Rico fez segura defesa. O Sevilla, enquanto isso, tinha algumas chances na criação com Franco Vázquez, que acabou não conseguindo concretizar o "último passe".

Aos 30 minutos, em boa combinação entre Ben Yedder e Jovetic, e cruzamento do segundo para Sarabia, que arrematou no canto para abrir o placar para os andaluzes. Com 37 minutos veio a resposta dos bascos com Peña, que arrematou de longe e fez com que Sergio Rico trabalhasse para evitar o tento e assim o primeiro tempo terminou em 1 a 0 Sevilla.

Depois do intervalo, aos seis minutos, após cruzamento para o meio, Enrich cabeceou bem para a meta e fez com que Sérgio Rico encaixasse a pelota. Com 14 minutos, Adrián roubou a bola de N'Zonzi e arrematou cruzado, com a bola raspando a trave. O jogo deu uma diminuída de ritmo do início para o meio do segundo tempo.

Mas a partir dos 30 minutos ambos os times voltaram a carga. Primeiro foi o Eibar com Pedro León, que cruzou para Bebé, que finalizou e o arqueiro Rico defendeu em dois tempos. Dois minutos depois, Luna cruzou de forma perigosa e por pouco não empatou o jogo. No fim da partida, aos 46 minutos, N'Zonzi lançou em profundidade para Jovetic, que rolou para Vitolo apenas complementar para o gol e fechar o placar em 2 a 0.