Guardiola mostra confiança no Barcelona para reverter larga vantagem do PSG

Foto: Getty Images

Após o Barcelona sofrer uma goleada avassaladora por 4 a 0 do Paris Saint-Germain, fora de casa, Pep Guardiola foi entrevistado pela ''Sky Sports"' e declarou apoio a seu antigo time, no qual iniciou sua carreira como treinador, em 2007.

"O Barcelona continua sendo o melhor time do mundo. É uma surpresa o que aconteceu, já que eles são muito, muito bons, mas no futebol pode acontecer qualquer coisa. Quando você domina o futebol mundial, é normal que as pessoas esperem que mantenha sempre o nível, se há um time que pode virar, com sua mentalidade, é o Barcelona", declarou o técnico.

Em entrevista concedida, Pep falou que nunca mais voltaria ao Barça, mesmo com tantos prêmios e conquistas pelo clube: "Nunca voltarei ao Barcelona para ser treinador. Esse período já acabou ", declarou Guardiola em entrevista à Sky Sports. Pelo time catalão, o técnico colecionou todos os títulos de 2008 a 2012 e consolidou seu status entre os melhores do mundo "

Como treinador, Pep iniciou sua carreira comandando o Barcelona B, em junho de 2007. No ano seguinte, Guardiola foi nomeado oficialmente treinador da equipe principal do Barça, substituindo o holandês Frank Rijkaard. E desde então, se tornou o maior treinador estreante de todos os tempos, conquistando títulos como a Mundial de Clubes da Fifa, Uefa Champions League, Supercopa da Uefa, Campeonato Espanhol, Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Inclusive conquistando diversos prêmios de melhor treinador do ano por revistas e associações de renome superando oponentes como José Mourinho treinador do Real Madrid, maior rival do Barcelona.

Pep Guardiola começou sua carreira como jogador e como treinador no Barcelona. Chegou ao Barça com 13 anos, permanecendo nas divisões da base até 1990, quando fez sua estreia no time profissional. Se tornou titular em 1991-92, temporada em que a equipe, então comandada pelo treinador Johan Cruyff. Como jogador, conquistou títulos importantes como a Uefa Champions League, Supercopa da Uefa, Recopa Europeia, Campeonato Espanhol, Copa do Rei e a Supercopa da Espanha.



Próximo confronto do Barcelona, pela Champions League é o jogo de volta contra o Paris Saint-Gemain, no dia 8 de março, no Camp Nou, às 16h45. Neste domingo (19), o Barcelona enfrenta o Leganés, pela La Liga, às 16h45.