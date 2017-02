Valencia vence Athletic Bilbao e respira no Espanhol

Pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, o Valencia recebeu no Mestalla o Athletic Bilbao e venceu o jogo com gols marcados na primeira etapa por Nani e Zaza. Depois de três jogos sem vencer, incluindo a derrota por goleada de 4 a 0 para o Eibar em casa, os valencianos voltaram a somar três pontos.

Sem vencer fora de casa desde setembro de 2016 pela 5ª rodada da La Liga - quando ganhou do Granada pelo apertado placar de 2 a 1 -, o Athletic fez jus a fama de visitante café com leite e pouco incomodou o time da casa. Aos 12 minutos, Orellana fez bom base para encerrar o jejum de jogos sem marcar de Nani. O português recebeu o passe na grande área e chutou forte, balançando as redes e comemorando muito. Era o 1 a 0 do Valencia.

Mantendo a posse de bola los che dominaram a primeira etapa, aos 45 minutos, Munir deu um tapa na bola lançando para Zaza concluir para o gol. 2 a 0 no placar. O italiano não marcava desde maio de 2016, quando ainda jogava pela Juventus.

Na segunda etapa, aos 53 minutos, ao tentar uma arrancada para buscar a bola lançada, Aduriz sentiu dores, colocando a mão na coxa e imediatamente pediu para sair. A situação do Bilbao que já não era favorável ficou ainda mais complicada, não apenas por perder sua principal referência na área, mas principalmente porque o técnico Ernesto Valverde já tinha feito todas as três substituições, assim o time da cidade de Bilbau teve que encarar o resto do jogo com um jogador a menos.

Vencendo, com um a mais em campo, o Valencia se acomodou. Cozinhando a partida, avançando poucas vezes para tentar ampliar o placar, até o apito final.

Esperando contar com boas notícias quanto as dores de Aduriz - ainda sem parecer médico divulgado - o Athletic tem compromisso pela Europa League no meio da semana, quinta-feira (23) enfrenta o APOEL pelo jogo da volta das oitavas (venceu a primeira partida por 3 a 2, no San Mamés).

Para tentar iniciar uma sequência de vitórias, na quarta-feira (22), o time de Valencia recebe o Real Madrid para realizar o jogo atrasado pela 16ª rodada - por conta do compromisso do Mundial de Clubes da equipe merengue.