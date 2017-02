Celta joga bem e vence Osasuna com tranquilidade

Pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, o Celta Vigo recebeu o Osasuna, na tarde deste domingo (19). Mesmo pressionado pelo time rival nos primeiros minutos de jogo, o Celta dominou a posse de bola e foi superior ao time visitante, abrindo vantagem contra a equipe adversária e vencendo a disputa por 3 a 0. No próximo jogo do Celta Vigo, a equipe irá visitar o Shakhtar Donetsk na quinta-feira (23), pela Uefa Europa League. Enquanto isso, o Osasuna irá enfrentar o Espanyol, pela próxima rodada do Campeonato Espanhol, no próximo domingo (26).



Os Celestes foram superiores em todo o jogo contra o Osasuna, terminando a partida com 11 finalizações, contra 8 do time visitante. O Celta dominou as jogadas áreas e teve o maior percentual de posse de bola durante a partida, com 59,8% contra 40,2% de Los Rojillos.

Celta abre o placar na primeira etapa e conta com gols no fim para sacramentar a vitória, dentro de casa

Desde o momento em que a bola rolou, o Osasuna pressionava o time da casa e era perigoso em contra-ataques. No entanto, o Celta mostrou-se focado e abriu vantagem logo nos primeiros minutos de jogo. Aos 23 minutos, Giuseppe Rossi avistou Pione Sisto na grande área, que não desperdiçou e chutou de pé direito, no ângulo superior direito, sem dar chances para ao goleiro Salvatore Sirigu, abrindo o placar..



No segundo tempo, com poucas finalizações, o time que visitava o Celta não conseguiu vazar o goleiro Rubén Blanco. O Osasuna obteve uma ótima oportunidade aos 60 minutos, quando Roberto Torres cruzou e Oriol Riera cabeceou no meio da área, mas a bola foi para fora, dando um susto nos defensores do Celeste.



A partida ficou mais equilibrada, os dois times começaram a criar. O Osasuna novamente poderia ter igualado o placar em uma oportunidade perdida por Sergio León, que finalizou com o pé direito do meio da área. Com tantos gols perdidos, Os Celestes aproveitaram e foram pra cima, criando jogadas e assustando os defensores de Los Rojillos.



A partir daí, o Celta Vigo mostrou-se ainda mais superior na partida. Aos 87 minutos, após escanteio, Marcelo Díaz cruzou para dentro da área, e Jozabed, de cabeça, ampliou o placar. Com a defesa de Los Rojillos cada vez mais abalada, os Celestes ainda marcaram mais um gol, apenas dois minutos depois. Aos 89 minutos, Jozabed deu passe em profundidade para Iago Aspas, que finalizou bonito no lado direito do gol, confirmando a vitória do Celta por 3 a 0.