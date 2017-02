Vaiado no Camp Nou, Ter Stegen desabafa: "Não consigo entender a torcida"

(Foto: Alex Caparros/Getty Images)

Na primeira partida após ser goleado pelo Paris Saint Germain na Uefa Champions League, o Barcelona venceu com muita dificuldade o Leganés nesta tarde de domingo (19), em partida válida 23ª rodada da Liga. Lionel Messi inaugurou o marcador logo aos quatro minutos de partida. Na segunda etapa, Unai López bateu fraco na entrada da área, mas Ter Stegen falhou e a bola morreu no fundo das redes. Evitando mais um tropeço em casa, Messi marcou de pênalti nos acréscimos e garantiu os três pontos para o clube catalão, mas não demonstrou muita empolgação ao comemorar seu decisivo tento.

No momento do empate pepinero, as vaias tomaram conta do Camp Nou que elegeu seu culpado sem hesitar: Ter Stegen. A vitória pareceu não confortar o atleta que saiu completamente abatido de campo: "Não compreendo a insatisfação do público. Todos que estavam dentro de campo procuravam fazer o melhor possível. O mais importante é apoiar a equipe nesses momentos, como aconteceu nesta semana após a derrota em Paris. Precisamos do público, principalmente em casa. Ganhamos e perdemos todos juntos", declarou.

O arqueiro alemão ainda falou sobre as dificuldades que sua equipe encontrou nesta tarde para derrotar o antepenúltimo colocado da Liga: "Foi bastante complicado no final. Mas estamos felizes porque marcamos e somamos mais três pontos. Isso que importa. Sempre temos pontos em que devemos melhorar, mas é normal isso no futebol. Devemos pensar e descansar. Vamos trabalhar para as próximas partidas. Foi uma semana muito difícil para nós, sem nenhuma dúvida. O importante é ganharmos, isso nos dá confiança", concluiu.

A vitória deu de volta a vice-liderança para o Barcelona, que chegou a 51 pontos conquistados, um a menos que o Real Madrid, que obtém duas partidas a menos que seu rival. Os catalães voltam a campo no próximo domingo (26), quando visitam o Atlético de Madrid no Vicente Calderón.