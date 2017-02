Torcedores do Atlético de Madrid criam abaixo-assinado pedindo terceiro uniforme

Foto: Reprodução

Parece que as aparições do Atlético de Madrid em duas das últimas três finais de UEFA Champions League e as constantes disputas por títulos no Campeonato Espanhol fizeram com que seus torcedores "exigissem" um pouco mais de atenção da Nike. Isso porque a fornecedora de material esportivo não fabrica o chamado terceiro uniforme para o clube.

Em parceria com o Atleti desde 2001, a gigante americana vem lançando o uniforme extra para seus outros patrocinados, como Barcelona, Paris Saint-Germain, Roma, Internazionale, Corinthians, Manchester City, Juventus, entre outros, mas nunca para os Colchoneros. Isso fez com que um grupo de torcedores, usando o site Change.org, fizesse um abaixo-assinado pedindo a "tercera equipación" para as diretorias da Nike e do próprio clube.

A petição, denomidada Atleti Camiseta - que você pode ver na íntegra aqui - ressalta os grandes feitos do Atletico nos últimos anos, entre eles, um Campeonato Espanhol, duas UEFA Europa League, uma Copa do Rei e também diz que a Nike não dá valor e que só fabrica os uniformes para os times que arrecadam mais dinheiro e que movem mais torcedores. O documento visa reunir 200 assinaturas, já conta com mais de 180, e será direcionado nominalmente, inclusive, ao atual presidente do clube, D. Enrique Cerezo.

Perfis foram criados no Twitter, no Instagram e no Facebook para ajudar na divulgação, assim como as hashtags #EscuchanosNike, #QueremosTerceraEquipacion e #atleticamiseta, mas não é certeza de que a ação surtirá, de fato, algum efeito, pelo menos não à curto prazo. Os torcedores pedem a terceira camisa já para a próxima temporada, quando será inaugurado o novo Estádio Metropolitano, mas as ações da Nike são planejadas com bastante antecedência, o que poderia causar um imbróglio ainda maior.

"Vamos demonstrar mais uma vez que somos a melhor torcida do mundo", diz o trecho final do documento. Após entregue, ficará a expectativa por uma resposta da direção do clube, da Nike e se o objetivo será mesmo alcançado.