Piqué diz não entender vaias a Luis Enrique e afirma: "Estamos com ele até a morte"

(Foto: Getty Images)

O zagueiro culé Piqué foi contra a torcida do Barcelona e saiu em defesa do técnico Luis Enrique em entrevista nesta terça-feira (21): “Eu não consigo entender as vaias, a memória curta. São oitos dos dez (possíveis) títulos com esse técnico. Estamos com ele até a morte.”

O técnico do Barça foi vaiado no último jogo do Barcelona, no domingo, quando o time sofreu para ganhar do Leganés por 2 a 1, sendo salvo no final por uma cobrança de pênalti de Messi. Os torcedores estão insatisfeitos, principalmente, com a derrota por 4 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Champions League contra o Paris Saint-Germain. Sobre esse jogo, Piqué declarou que “às vezes as coisas não saem e não há confiança".

“Nós precisamos de recuperar nosso jogo” disse o jogador. “Estamos há um mês e meio sem jogar o futebol que estamos acostumados. Isso está custando mais do que o normal. Eu tenho certeza que nosso técnico está no seu escritório pensando sobre isso.”, comentou Gerard sobre a atual fase do Barça.

O zagueiro disse ser grato por tudo que Luis Enrique fez pelo time desde que o assumiu, em 2014: “Quando Luis Enrique chegou estávamos na m**** total. Eu gostaria de lembrar todo o trabalho dele conosco e tudo que ele fez quando era jogador.”

O técnico levou o Barcelona ao triplete em 2014-15, quando o time ganhou o campeonato espanhol, a Champions League e a Copa do Rei. O jogador foi otimista sobre o futuro: “Nós ainda temos possibilidades nas três competições, apesar da Champions League ser bem, bem difícil.”, declarou. “Com o time que temos, custo a acreditar que o ano não vai terminar bem”, completou Piqué.