Sampaoli culpa próprio Ganso por falta de oportunidades: "É decisão dele mesmo"

Esperava-se muito de Paulo Henrique Ganso quando o meia foi anunciado como reforço do Sevilla, um time que vive o melhor momento de toda sua história, ainda mais após as animadoras palavras do chileno Jorge Sampaoli, técnico do clube, que disse apreciar demais o futebol do brasileiro, deixando a entender que ele teria boas oportunidades no clube espanhol.

Porém, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Ganso até teve oportunidades, mas foi bastante criticado na maioria de suas atuações pela sua lentidão, que simplesmente não acompanha o resto da equipe de Sampaoli. Com isso, o chileno vem deixando ele de fora da convocação para as partidas faz um tempo, inclusive para o importante jogo desta quarta-feira (22) contra o Leicester pela ida das oitavas da Uefa Champions League.

Sampaoli, que já protegeu bastante Ganso das críticas, soltou o verbo na coletiva pré-jogo diante dos ingleses nesta terça-feira (21), afirmando que a culpa dele não estar sendo convocado recentemente é do próprio jogador: "É uma decisão dele mesmo ficar fora dos relacionados. Quando ele decidir mudar, será impossível ficar fora", afirmou o chileno.

Mesmo com a crítica, Sampaoli se mostrou confiante que o brasileiro vai reverter essa difícil situação de adaptação ao futebol europeu, até porque ele foi um dos grandes "desejos" do chileno para a montagem do elenco sevillista para esta temporada, até por isso a grande cobrança: "Estamos exigindo muito dele, porque ele nos encantou para vir para cá".

Sem Ganso por mais uma partida, o Sevilla foca no confronto contra o Leicester nesta quarta-feira (22) pela Champions League, onde recebe os ingleses e com certeza vai querer se aproveitar do péssimo momento dos atuais campeões ingleses para carimbar a classificação já no Ramon Sanchez Pizjuan. A bola rola às 16h45.