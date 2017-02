Efetivo, Atlético de Madrid vence Leverkusen na Alemanha e abre ótima vantagem

Em um jogo eletrizante, Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid se enfrentaram nesta terça-feira (21) pela partida de ida das oitavas de final da Uefa Champions League, na BayArena, em Leverkusen. Os aspirinas vem desempenhando um papel mediano na Bundesliga, enquanto os colchoneros estão, mais uma vez, brigando por vaga em competições europeias.

William Collum (ESC) foi o árbitro responsável por comandar a partida entre os aspirinas e os colchoneros, que terminou com vitória do Atlético de Madrid por 4 a 2, com gols de Saúl, Griezmann, Gameiro e Torres, enquanto Bellarabi e Savic, contra, descontaram pro Leverkusen.

Intenso, Atlético de Madrid abre boa vantagem na etapa inicial

Apesar de estar atuando fora de casa, foi o Atlético de Madrid que começou ditando o ritmo da partida e criando as principais oportunidades de gol, a primeira delas, inclusive, surgiu através de Antoine Griezmann, destaque da equipe, forçando o arqueiro Leno a executar uma boa defesa e no rebote, Filipe Luís recebeu e mandou para a área, todavia o lateral-esquerdo brasileiro Wendell afastou o perigo. Os mandantes tentaram responder imediatamente, com Brandt, mas o chute do meia-atacante foi bloqueado pela defesa.

Dominando as ações do certame, Saul Niguez realizou uma espetacular jogada individual, deixou Dragovic para trás antes de anotar um belíssimo gol na BayArena, abrindo o placar para o Atléti na Alemanha. Os aspirinas tentaram responder, mais uma vez com Brandt, que chegou com perigo e logo depois, Kampl ameaçou, com uma finalização semelhante à de Saul, no entanto Moya executou uma bela intervenção para evitar a igualdade.

O segundo gol não demorou muito e Griezmann, aproveitando mais uma falha de posicionamento de Dragovic, com total liberdade, mandou para o fundo das redes, ampliando a vantagem colchonera.

O Atléti ainda teve boas oportunidades de sair para o intervalo com uma vantagem maior, não fosse boas intervenções do arqueiro Leno, salvando o Leverkusen de uma goleada ainda na etapa inicial.

Leverkusen cresce, pressiona, mas vacila e sai derrotado

O retorno para a etapa complementar teve um panorama diferente para os donos da casa, e logo aos 48’, Bellarabi recebeu de Henrichs e mandou para as redes, diminuindo o prejuízo. Apesar do gol sofrido, o Atléti respondeu logo em sequência, com Kevin Gameiro, que mandou na trave de Leno, quase restaurando a vantagem inicial dos colcohneros.

E foi exatamente dos pés do francês que os visitantes chegaram ao terceiro gol, após ser derrubado dentro da área por Dragovic – uma noite para se esquecer do defensor -, Gameiro converteu a penalidade máxima e ampliou a vantagem.

A vantagem parecia suficiente e o jogo controlado, até que Moya, em um lance bizarro, tentou afastar e mandou em cima de Savic, proporcionando um gol contra incrível e revivendo o Leverkusen no confronto. O empate quase veio aos 80’, quando a cabeçada de Chicharito foi salva em cima da linha, em um momento de pressão total do Leverkusen.

O Bayer se lançava ao ataque e incomodava, mas em uma desatenção da defesa, Fernando Torres escorou de cabeça para anotar o quarto tento dos colchoneros, assegurando uma grande vitória na Alemanha e abrindo vantagem no confronto. Apesar de quatro gols sofridos, Leno foi o grande destaque dos mandantes e ainda evitou que o prejuízo fosse maior.