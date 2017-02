Jogo Sevilla x Leicester ao vivo pela UEFA Champions League 2017

Atualiza o conteúdo

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe todos os detalhes do importante duelo entre Sevilla x Leicester ao vivo na VAVEL Brasil às 16:45h, válido pelas oitavas de final da Uefa Champions League 2016-17 ao vivo online. O jogo será realizado no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na Andaluzia. Fique conosco!

Ranieri também falou sobre o companheiro de profissão, Jorge Sampaoli. "Sampaoli é um treinador no topo da elite. Ele e o Sevilla vivem uma grande temporada. Para substituir Unai Emery, mudar o estilo de jogo e ficar na parte alta do Campeonato Espanhol e da Uefa Champions League é uma grande conquista. É um elogio enorme ao seu trabalho", concluiu o treinador dos Foxes.

Claudio Ranieri, técnico do Leicester, afirmou que a boa fase de grupos na Uefa Champions League pode reanimar o grupo, que vive uma ressaca pela fantástica temporada 2015-2016. "O ano passado foi maravilhoso e nada saiu para nós nesta temporada. Sabia que poderia haver uma ressaca, mas não achava que seria assim. Mas estamos aqui prontos para jogar e prontos para lutar", disse.

"Se tomarmos riscos e perdermos a bola, então precisamos estar em uma parte do campo onde sabemos que podemos pressionar e retomar a posse de bola rapidamente. Leicester é um tipo de equipe que eu não quero ter muita disputa, porque se é um jogo aberto de ponta a ponta, eles podem nos machucar", afirmou o comandante andaluz.

O técnico do Sevilla, Jorge Sampaoli, afirmou que a oportunidade é única de fazer um bom resultado ao lado do torcedor e voltar a figurar entre os melhores da Europa. "Vejo como um jogo único, uma chance de nos colocar entre os oito melhores do mundo. Apesar das dificuldades que o Leicester enfrenta na Premier League, sei que, se não nos impormos e não prestarmos completa atenção, isso pode nos prejudicar", falou.

O Leicester vai ter que mudar o atual panorama para continuar na competição. Dos últimos oito jogos, o time da Inglaterra perdeu seis e precisa da vitória para mudar o espírito do grupo.

O clube que se classificar vai anotar um feito histórico. O Sevilla não está entre os oito melhores da Europa desde a temporada 1957/1958, enquanto o Leicester estreia na Uefa Champions League e pode continuar a fazer história.

Nas competições nacionais, porém, o momento é distinto. Embora tenha se distanciado dos principais líderes do Campeonato Espanhol, o Sevilla segue na zona classificatórias às competições europeias na próxima temporada. Por outro lado, o Leicester luta a duras penas para se manter na elite britânica.

Por outro lado, a primeira participação do atual campeão inglês no principal torneio interclubes do planeta foi histórica. O clube ficou na liderança do grupo G, e deixou Porto, Copenhague e Club Brugge para trás. Os Foxes somaram 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Na primeira fase da competição europeia, os hispânicos ficaram na segunda colocação do grupo H, com 11 pontos ganhos. A equipe ficou apenas atrás da Juventus e conquistou três vitórias, dois empates e uma derrota.