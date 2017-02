Destaque na vitória do Atlético de Madrid, Gameiro lamenta substituição: "Fiquei decepcionado"

(Foto: Maja Hitij/Getty Images)

Em uma tarde de terça-feira (21) iluminada de grandes partidas pelas oitavas de finais da Uefa Champions League, o Atlético de Madrid deu um grande passo rumo a próxima fase da competição. Na Alemanha, os colchoneros venceram o Bayer Leverkusen por 4 a 2, e podem avançar às quartas até perdendo por um gol de diferença em Madrid.

Incisivo e plenamente efetivo, um dos grandes responsáveis pela grande partida desempenhada pelos espanhóis foi Kevin Gameiro. O atacante que estava apagado até então na temporada, sofreu um pênalti e em seguido o converteu para marcar um dos quatro tentos de sua equipe na BayArena.

O francês falou ao fim da partida sobre sua sensação ao ser substituído brevemente aos 71'. Curiosamente, no momento em que seu número apareceu na placa do quarto árbitro, seu companheiro de ataque Griezmann assustou-se ao ver que era Gameiro quem sairia de campo: "Não! Não! Ele é o melhor", disse o jogador.

"Fiquei decepcionado sim. Quando estamos em um grande momento queremos ficar até o fim da partida. Hoje fiquei bastante decepcionado, mas o que importou foi a vitória da equipe. No futebol é sempre o treinador quem decide quem entra e quem sai", ressaltou após a partida.

"Estou feliz pela minha partida, estou bem fisicamente e mentalmente. Todos fizemos uma grande partida e marcamos quatro gols extremamente importantes para a partida de volta. Foi uma partida difícil, porque eles jogam bem com a posse de bola e fomos eficientes no contra-ataque. Quando marcamos o quarto gol veio a tranquilidade após tanta intensidade", acrescentou.

Gameiro marcou seu segundo gol na UCL. O seu 13º na temporada

Sobre a disputa no ataque colchonero, Gameiro ressaltou a força do plantel: "Todos são importantes dentro deste elenco. Fernando Torres também marcou muitos gols para a equipe e isso é bom para todos. Veremos isso no fim da temporada", concluiu.

Como a vida de um grande clube nunca é fácil, o Atlético busca recuperar-se logo do duelo desta terça para encarar o vice-líder Barcelona no próximo domingo (26) pela 24ª rodada da Liga. A partida de volta contra o Leverkusen acontecerá no dia 15 de março no Vicente Calderón.