Sob olhares de Roberto Carlos, Monaco é eliminado pelo Real Madrid na Youth League

A Uefa Youth League é um dos principais torneios do planeta, é nela que veremos os futuros craques do futebol europeu. Nesta quarta-feira (22), o Monaco recebeu o Real Madrid, no Stade Louis II e foi derrotado de virada por 3 a 2.

Os gols foram marcados por Cardona, Mbaé e Adrien Bongiovanni, para o Monaco. Pelo lado madridistas, Peeters anotou dois tentos, Diaz e Gomez completaram o serviço. Com este resultado, o Monaco dá adeus ao campeonato Sub-19 nesta temporada. Por outro lado, o Real Madrid classifica-se para as quartas de final, onde encaram o Ajax.

A partida contou com presenças ilustres, pelo lado francês, Didier Deschamps, o campeão do mundo de 98, ex técnico do principado e atual comandante da seleção francesa estava da plateia. Já pelo lado dos espanhóis um brasileiro entrou em cena, Roberto Carlos, lateral esquerdo ídolo de Madrid quanto do futebol brasileiro e atual dirigente do clube.

Monaco é avassalador na primeira etapa

A partida começou com os donos da casa mais a vontade em campo, enquanto os espanhóis sentiam a pressão. O Monaco era mais veloz em campo e criador das melhores chances, principalmente através do camisa 10, Bongiovanni.

O gol era questão de minutos, e ele veio aos 23 de bola rolando, através de penalidade máxima. Em uma falta sofrida por Muyumba, Irvin Cardona chamou a responsabilidade para cobrar e abriu o placar, convertendo a penalidade.

Os rouge et blanc continuavam marcando pressão em cima do adversário, ampliando a vantagem nove minutos depois. Em assistência açucarada de Tristan Muyumba, Mbaé só tocou para dentro da rede. A classificação até os 45 minutos da primeira etapa parecia tão provável quanto o anoitecer.

Peeters comanda a virada do Real Madrid e elimina os monegascos

Na volta do intervalo, o clube da capital espanhola que conta com Luca Zidane (filho do atual técnico do Real Madrid) como goleiro principal, parecia mais disposto que o rival. Arriscava mais, criando chances principalmente pelos lados, expondo a carência defensiva do principado. Pelo apresentado em campo logo no início, ficou previsível uma possível virada.

Esta aconteceu em apenas dois minutos após a volta do intervalo, com o holandês Mink Peeters. A virada aconteceria em um curto espaço de tempo: Primeiro empatando com aos 67, em um pênalti convertido por Diaz; segundo com Gomez em apenas quatro minutos de diferença.

O predomínio do time de Madrid era tão absurdo que por um instante parecia que nem era um jogo de categorias inferiores, e sim a galática equipe em campo. Tanto que Peeters aproveitou o bom momento e marcou seu segundo gol na partida, aos 90. No tempo de acréscimo, já tendo em consciência de sua eliminação, o Monaco descontou em um chute fora de área de Adrian Bongiovanni.