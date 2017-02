Zidane lamenta derrota para o Valencia: "Estou bravo, perdemos o jogo em dez minutos"

Google Plus

Foto: Getty Images

Fora de casa, o Real Madrid perdeu para o Valencia no jogo que havia sido adiado pela La Liga - por conta do compromisso com Mundial de Clubes. Nos primeiro oito minutos, num apagão, o time levou 2 gols, um de Zaza, outro de Orellana. Na coletiva de imprensa, Zinedine Zidane desabafou: "Perdemos o jogo em 10 minutos, não estou preocupado, estou bravo".

"Entramos muito mal. Normalmente nossa maior virtude é entrar bem, mas hoje aconteceu o contrário", desabafou o técnico merengue que viu seu time perder pela terceira vez sob seu comando. "Levamos dois gols, depois fizemos boas jogadas mas era tarde. Tarde. Nos primeiros dez minutos não estávamos prontos e nem atentos", continuou a comentar sobre a falha no inicio da partida.

Sobre a chance de abrir três pontos, o francês comentou: "Tínhamos uma boa oportunidade para somar pontos. Eles entraram muito bem nos 10 minutos, depois se recolheram. Tínhamos a chance de somar, mas agora temos que pensar na próxima partida".

Questionado sobre estar preocupado com a pouca vantagem para o segundo colocado, Zizou respondeu: "Não estou preocupado, estou bravo pelos 10 minutos. Mas não há desculpas. No futebol a atitude é muito importante e nos dez minutos não agimos certo".

Raphael Varane, zagueiro que falhou nos gols sofridos e em outras ocasiões no jogo, foi bastante criticado pela torcida e tema na coletiva de imprensa. Quanto aos erros defensivos, Zidane não teve medo de falar: "Sim, eles nos condenaram. Perdemos a partida nos dez minutos, depois estivemos bem, buscamos a bola, jogados e tivemos oportunidades, mas falhamos duas vezes e fizeram dois gols", explicou. Tentando buscar o assunto Varane, os jornalistas insistiram ao perguntar sobre o porque o treinador merengue tirou o zagueiro francês para colocar Nacho: "Queria mudar o jogo, jogar de outra maneira. Fizemos coisas boas mas faltava lucidez no último passe, na última jogada. Eles defenderem bem na bola aérea. Nos faltou lucidez".

Quanto ao adversário, o francês foi breve: "Tínhamos a chance de somar pontos e não vou criticar o Valencia, eles jogaram bem os dez minutos e depois se recolheram. Parabéns ao Valencia e vamos pensar na próxima partida".

Por fim, Zidane respondeu quais serão as consequências dessa derrota: "Espero que nenhuma, estamos sempre mais atentos, o futebol te castiga se não estivermos atentos. Temos que estar mais preparados e nos dez minutos não estivemos nem prontos e nem atentos. Espero que isso já mude no domingo", disse.

Domingo (26), o Real Madrid enfrenta o Villarreal no El Madrigal, precisa vencer para continuar na liderança do Campeonato Espanhol.