Zidane lamenta vantagem pequena contra Bayern: "Podíamos ter feito mais gols"

Foto: Getty Imagens

Na Allianz Arena, o Real Madrid virou para cima do Bayern de Munique com dois gols de Cristiano Ronaldo. O placar de 2 a 1 é um ótimo resultado para os merengues, que decidem a vaga jogando em casa na próxima terça-feira (18).

O técnico Zinedine Zidane conversou com os jornalistas e disse que o resultado poderia ser melhor: "Estou decepcionado porque podíamos ter feito mais gols".

Ao beIN Sports, o comandante blanco comentou que a expulsão de Martínez facilitou o trabalho do time: "Ganhar aqui não é fácil, sofremos muito no primeiro tempo. Com paciência e evitando deixar a bola com o adversário, no segundo tempo fomos melhores. E lógico, jogar contra dez é mais fácil", esclareceu. O jogador bávaro foi expulso após receber dois cartões amarelos em jogadas iguais, parando Cristiano Ronaldo com falta em contra-ataque.

Sobre o pênalti marcado pelo árbitro antes do fim da primeira etapa, onde a bola bate no peito de Carvajal, Zizou disse que essas coisas podem acontecer: "Não foi pênalti, mas isso pode acontecer e podem fazer 2 a 0. No fim, com paciência e vontade retomamos a partida e soubemos jogar", explicou o treinador. Quanto ao jogo de volta, o francês declarou: "Hoje fizemos um resultado positivo, mas falta o jogo de volta e a eliminatória não está decidida".

No segundo tempo, a equipe merengue foi superior ao Bayern criando mais oportunidades. Para Zidane, o time sai decepcionado mas consciente do mérito de Manuel Neuer: "Estamos um pouco decepcionados porque perdemos muitos gols na segunda parte, mas sabemos que enfrentamos um goleiro que é um muro".

Ao marcar duas vezes contra o Bayern, Cristiano Ronaldo chegou aos 100 gols por competições europeias, sobre o gajo o treinador recebeu perguntas quanto a sua função em campo: "Não tem uma posição que eu goste mais ou menos. Nós sabemos onde Cristiano Ronaldo joga, mas é um jogador que a qualquer momento pode jogar no centro, chutar, infiltrar. Ele vai aonde a bola for. Sempre foi melhor jogando pelos lados, o que pensamos hoje foi um rotacionar, alternar as posições de Benzema, Bale, Asensio depois e Cristiano", explicou.

Substituído no segundo tempo, Bale saiu por lesão na perna esquerda e Zidane confirmou isso dizendo: "Ele sentiu algo e como sempre não arriscarmos. Esperamos que seja algo simples, mas no fim fiquei feliz com a substituição (Marco Asensio) e o que aconteceu em campo".

Sobre a chave para vencer o jogo, Zizou respondeu: "A paciência. Foi muito importante porque no primeiro tempo sofremos. Eles tiveram mais posse de bola. Na segunda parte estivermos melhor. Tínhamos que ter paciência porque teríamos a nossa hora. A chave da vitória foi a paciência".

Antes de enfrentar o Bayern no Santiago Bernabéu na próxima terça-feira (18), o Real Madrid joga contra o Sporting Gijón pelo Campeonato Espanhol no próximo sábado (15).