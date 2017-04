Athletic domina, goleia Las Palmas e entra na zona de classificação à Europa League

Nesta sexta-feira (14), Athletic Bilbao e Las Palmas abriram a 32ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/17. Sem dó do adversário, a equipe basca dominou do início ao fim e venceu por 5 a 1, com gols de Aduriz, duas vezes, Muniain, também duas vezes, e Mikel San José. Bigas marcou o único gol da equipe de Gran Canaria.

Com este resultado, o Athletic entra na zona de classificação à Uefa Europa League, chegando aos 53 pontos e subindo para a sexta colocação. O Las Palmas segue em 13º com 38 pontos e com pouco perigo de ser rebaixado.

Na próxima rodada, o Athletic tem, provavelmente, o jogo mais importante da temporada, quando visita o Eibar num dérbi basco, na segunda-feira (24), às 15h45, em um confronto direto na briga por uma vaga na Europa League. O Las Palmas terá pela frente o Alavés, em casa, no domingo (23), às 13h30.

Precisando da vitória para continuar sonhando com a Europa League, o Athletic foi com tudo para cima desde o início, tanto que o primeiro tento saiu logo aos 7', quando Iturraspe bateu escanteio da direita e o zagueiro/volante Mikel San José subiu com muita liberdade e cabeceou com força e raiva, sem chances para Lizoain: 1 a 0 Athletic.

E a equipe basca estava realmente com "fogo nos olhos" no início de jogo, tanto que conseguiu ampliar a vantagem dois minutos depois, e em grande estilo, quando Muniain cobrou falta à meia altura, tirando bem da barreira, e aumentou para o Athletic: 2 a 0. Grande início dos donos da casa.

A partida era resumida em bola parada. Três minutos após tomar o segundo gol, a equipe de Gran Canaria conseguiu diminuir a vantagem basca no San Mamés, quando Tana cobrou escanteio da direita e o zagueiro Bigas conseguiu se livrar para cabecear bonito, sem chances para o jovem Arrizabalaga: 2 a 1.

Só que a estrela do Athletic tratou de estragar a comemoração e uma possível remontada do Las Palmas. Exatos seis minutos após sofrer o gol, o Bilbao conseguiu marcar o terceiro, quando Iñaki Williams desceu bem pela direita, cruzou, Aduriz dividiu com o goleiro e a bola sobrou para o próprio camisa 20, que conseguiu finalizar praticamente no chão para fazer o terceiro: 3 a 1 Athletic. Após esse início espetacular, nada de mais importante aconteceu na primeira etapa.

Artilheiro que é artilheiro faz gol até sentado (Foto: Divulgação/La Liga)

Esperava-se que o Las Palmas se lançasse mais para o ataque na segunda etapa, o que aconteceu, porém o Athletic se aproveitou para tornar a vitória em goleada, quando, após cruzamento, Aduriz desviou para trás, a zaga afastou para a entrada da área e Muniain emendou um lindo chute de primeira, no canto, vencendo Lizoain mais uma vez: 4 a 1 Athletic.

Para fazer tudo virar festa, o Bilbao marcou mais um logo na saída de bola, quando Dani Castellano perdeu a bola no campo de defesa, foi desarmado por Mikel San José, que invadiu a área livre e apenas rolou para ele, Aduriz apenas empurrar para o gol vazio: 5 a 1 Athletic. Um verdadeiro massacre basco no San Mamés.

Depois disso, o Athletic parou de atacar com tanta intensidade. Mesmo assim, ambas as equipes chegaram em busca de marcar mais gols, mas sem sucesso e o placar ficou mesmno 5 a 1 para a equipe basca.