Luis Enrique acredita em virada na UCL contra Juventus: "É mais fácil que contra o PSG"

(Foto: NurPhoto/Getty Images)

Apesar do próximo confronto do Barcelona ser contra o Real Sociedad, neste sábado (15), às 15h45, pelo Campeonato Espanhol, as perguntas que dominaram a coletiva de Luis Enrique realizada nesta sexta-feira (14), no centro de treinamento do clube, foram sobre a derrota do Barça por 3 a 0 ante a Juventus, pelas quartas de final da Uefa Champions League.



Nesta coletiva, o técnico exibiu um tom mais otimista do que após o jogo em Turim, e fez questão de mostrar confiança na equipe para avançar para a próxima fase da UCL: "Não tenho dúvidas das possibilidades que nossa equipe tem de dar a volta por cima nessa eliminatória. O feito é mais fácil do que contra o PSG. Tudo passa pela necessidade de voltarmos ao caminho da vitórias contra o Real Sociedad, e então veremos o que acontecerá na Champions", disse o técnico.



Como havia feito em Turim, Luis Enrique responsabilizou-se pela derrota contra a Juve. Entretanto, o técnico disse que o erro não teve correlações com o esquema tático apresentado na partida, apesar de ter sido bastante criticada pela imprensa catalã: "Seria fácil dizer que não me equivoquei. Sou o maior responsável pela má apresentação da equipe. Se não fui capaz de transmitir a eles o modo de jogar... Mas em Turim não me equivoquei quanto à formação tática", afirmou.



Otimista, Luis Enrique acredita em uma nova goleada, assim como, contra o PSG quando perderam por 4 a 0 nas oitavas de final e depois conseguiram uma vitória histórica por 6 a 1 no Camp Nou, diante de seus torcedores. Sendo assim, o técnico pediu apoio da torcida e mostrou-se preocupado quanto a isso.



Apesar da sequência de perguntas sobre a Champions, Luiz Enrique afiançou estarem focados no confronto contra o Real Sociedad. "Correremos os riscos necessários porque já não temos nada a perder. Precisaremos de um gol a menos do que contra o PSG. Mas o jogo de amanhã (contra o Real Sociedad) me preocupa. Temos que ter sintonia com nossa torcida, e eles têm que entender que precisamos de um bom resultado. Vamos tentar ser mais guerreiros do que nunca e apresentar nossa melhor versão possível", finalizou.

Barcelona volta a enfrentar a Juventus, no dia 19 de abril, às 15h45, pelo segundo jogo válido pelas quartas de final da Uefa Champions League, no estádio Camp Nou.