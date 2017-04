Resultado Sporting Gijón x Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (2-3)

INCIDENCIAS: Confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol 2016-2017. Jogo disputado no Estádio El Molinón, às 11h15 deste sábado (14)

Antes, porém, o Real entra em campo pelas quartas de final da Uefa Champions League. O time encara o segundo duelo contra o Bayern de Munique no Bernabéu, às 15h45 desta terça-feira (18).

A próxima rodada será realizada no próximo fim de semana. O Sporting Gijón encara o Osasuna no Estádio El Sadar, às 13h30 do próximo sábado (22). Por outro lado, o Real Madrid encara o Barcelona no El Clásico programado para acontecer às 15h45 do domingo (23), no Estádio Santiago Bernabéu.

Real Madrid é líder com 75 pontos ganhos, enquanto o Sporting Gijón soma 22, na 18ª posição.

A situação do Sporting Gijón fica complicada. O time permanece na zona de rebaixamento e pode ver o Leganés aumentar a vantagem na briga contra a queda para a segunda divisão do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid continua a depender de suas próprias forças para voltar a conquistar o Campeonato Espanhol depois de cinco temporadas. Momentaneamente, os merengues abrem seis pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, o arquirrival Barcelona, que ainda entra em campo nesta rodada.

95' FIM DE JOGO!

Vitória difícil em um jogo movimentado. Nos últimos minutos, o Real Madrid vence o Sporting Gijón por 3 a 2. Isco (duas vezes) e Morata marcaram os gols merengues, enquanto Cop e Vesga assinalaram os tentos asturianos.

93' Real Madrid segura a bola no campo de ataque e tem o tempo a seu favor.

91' CARTÃO AMARELO! Afif, do Sporting Gijón!

91' Asensio caído no gramado.

90' ALTERAÇÃO NO SPORTING GIJÓN! Sai Sergio Álvarez e entra Afif.

90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!

Quando ninguém podia acreditar em alteração do placar, o Real Madrid mostra sua força para conseguir a virada. Isco recebeu de Marcelo, girou e bateu rasteiro, no canto de Cuéllar. Prêmio para o melhor em campo.

89' ALTERAÇÃO REAL MADRID! Sai Kovacic e entra Casemiro.

88' CARTÃO AMARELO! Álvaro Morata, atacante do Real Madrid.

88' Pressão do Real Madrid em busca da virada.

86' CARTÃO AMARELO! Nacho Cases, meio-campista do Sporting Gijón.

85' James cobrou falta e acertou a barreira.

85' Falta frontal para o Real Madrid na intermediária ofensiva. Lance de perigo.

80' James Rodríguez cobra escanteio e Mariano Díaz cabeceia forte. A bola passou por cima, perto do travessão.

78' ALTERAÇÃO SPORTING GIJÓN! Sai Cop e entra Ndi.

77' CARTÃO AMARELO! Isma López, lateral-esquerdo do Sporting Gijón.

73' James Rodríguez bate forte e colocado. Belo chute para fora.

71' QUASE UM GOLAÇO! Isco faz outra bela jogada individual, deixa vários marcadores no chão, mas falha na hora de finalizar. Danilo fica com a sobra e cruza rasteiro. Marcelo bate forte e a bola tira tinta da trave.

70' ALTERAÇÃO REAL MADRID! Sai Lucas Vázquez e entra Mariano Díaz.

68' ALTERAÇÃO SPORTING GIJÓN! Sai Moi Gómez e entra Nacho Cases.

64' Mais uma vez, Álvaro Morata é acionado em cruzamento e Cuéllar pega no alto.

63' QUASE O TERCEIRO! Asensio efetua cruzamento e Álvaro Morata completa jogada. Mesmo com a defesa de Cuéllar, a arbitragem anulou o lance ao alegar impedimento do centroavante.

62' Isma López arrancou da lateral esquerda para o meio de campo e chutou colocado, para fora.

61' Depois de cobrança de falta, Danilo cabeceia com perigo. A bola passou muito perto da trave. Quase o lateral brasileiro deixa sua marca após duas assistências.

60' CARTÃO AMARELO! Lillo, defensor do Sporting Gijón.

60' Lillo e Morata se estranham após jogada dividida.

Com o gol marcado, Morata assume a vice-artilharia do Real Madrid. Artilheiro? CR7.

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!

Danilo tem espaço e joga a bola na cabeça de Álvaro Morata. Atacante leva a melhor na dividida e empata a partida no Molinón. O jogo promete no segundo tempo!

56' ALTERAÇÃO NO REAL MADRID! Sai Fábio Coentrão e entra Marcelo.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORTING GIJÓN!

Após levantamento na área, Babin escorou para o meio e Vesga superou Nacho para desviar de cabeça. A bola encobriu o goleiro Casilla e o Gijón volta a ficar na frente do marcador.

47' QUASE A VIRADA DO REAL! James Rodríguez cobra falta, Nacho desvia e Cuéllar faz espetacular defesa. A bola passou pela linha do gol e foi para fora.

COMEÇOU A ETAPA COMPLEMENTAR!

23.745 torcedores presentes no Estádio Municipal El Molinón para acompanhar a partida entre Sporting Gijón x Real Madrid.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO NO MOLINÓN!

Primeiro tempo de uma partida bem movimentada. Cop abriu o placar, mas Isco empatou. Sporting Gijón e Real Madrid empatam em 1 a 1.

44' Real Madrid pressiona o adversário no campo na reta final do primeiro tempo.

43' O colombiano cobra, mas a defesa do Gijón afasta.

43' James Rodríguez cobra e acerta a barreira. Escanteio.

42' Danilo foi derrubado próximo à area. Falta para o Real.

40' Posse de bola: Sporting Gijón 38% - 62% Real Madrid.

36' Contra-ataque quase deu certo para o Real Madrid. Kovacic aciona James Rodríguez e cruza para Lucas Vázquez, mas a defesa rojiblanca corta.

35' Equipes tentam chegar principalmente pelos cruzamentos e jogadas aéreas, mas os goleiros sempre conseguem fazer as defesas.

33' CARTÃO AMARELO! Sergio Álvarez, meio-campista do Sporting Gijón.

28' GOL ANULADO DO REAL MADRID! Isco dá precioso passe para Lucas Vázquez, que deixou Morata sozinho para empurrar ao gol vazio. A arbitragem anulou o lance ao alegar impedimento de Vázquez.

27' Finalizações certas: Sporting Gijón 1-1 Real Madrid.

Placar do jogo: 1-1

26' James Rodríguez cruza, Morata cabeceia por cima.

24' Com o gol marcado por Isco, o Real Madrid chega a impressionante marca de 54 jogos com pelo menos um gol marcado.

22' Partida começa bem movimentada. Gijón tentou impor um bloqueio defensivo muito grande, conseguiu abrir o placa, mas o Real Madrid empatou o jogo com um golaço e uma bela jogada individual de Isco.

16' GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAÇOOOOOOOOOOO DO REAL MADRID!

James Rodríguez toca para Vázquez e Isco ficou com a bola. Meio-campista acha espaço, faz bela jogada individual ao passar por dois marcadores na entrada da área e bateu no ângulo direito do gol defendido por Cuéllar. Golaço merengue. Tudo igual!

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORTING GIJÓN!

Vesga deu belo lançamento por alto e, livre de marcação, Cop colocou a bola na saída de Kiko Casilla para abrir o marcador. Asturianos na frente!

12' Asensio cruza e Cuéllar subiu para defender.

11' Boa jogada de velocidade com Asensio acionado e passe dado para Morata. Mas o atacante não conseguiu se livrar de Amorebieta, que fez o corte.

10' Quase o Real! Na primeira boa chance de gol, Danilo caprichou no cruzamento e Lucas Vázquez subiu sozinho para cabecear. A bola foi por cima, perto do gol.

9' Fábio Coentrão cobra falta na esquerda, Sergio Ramos perde o tempo da bola e a deixa passar.

7' Chegou o Gijón. Moi Gómez recebe na esquerda e cruza na área. Cop desviou e a defesa do Real cortou o lance.

5' Morata chega pelo lado direito, avança até a linha de fundo e alça na área, mas a zaga do Gijón corta.

5' Jogo sem nenhuma finalização até aqui. Passes errados e pouca movimentação ofensiva de ambas as equipes.

COMEÇA O JOGO!

Equipes entram no gramado do Molinón. A bola rola em instantes!

REAL MADRID ESCALADO! Kiko Casilla; Danilo, Nacho Hernández, Sergio Ramos e Fábio Coentrão; Isco, Kovacic e James Rodríguez; Lucas Vázquez, Álvaro Morata e Marco Asensio. Técnico: Zinédine Zidane.

SPORTING GIJÓN DEFINIDO! Ivan Cuéllar; Lillo, Meré, Babin, Amorebieta e Isma López; Carmona, Sergio Álvarez, Mikel Vesga e Moi Gómez; Duje Cop. Técnico: Rubi.

David Fernández Borbalán será o árbitro da partida

Bom dia, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe todos os detalhes do confronto entre Sporting Gijón x Real Madrid ao vivo, válido pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol 2016-2017. Vamos nessa!

"Vai ser um adversário perigoso, porque Gijón é um time de primeira divisão. Uma equipe que pode ter tido dificuldades durante a temporada, mas pode causar dano em uma partida. Sabemos que é um encontro muito importante e vamos ter que fazer uma grande partida para somar pontos", explicou Zizou.

O técnico Zinédine Zidane afirmou que não pode baixar a guarda diante do Gijón, mesmo o time na zona de rebaixamento e o Real na ponta da tabela de classificação.

Praticamente todo o time titular pode ser poupado do confronto diante do Sporting Gijón. Casemiro e Sergio Ramos devem ser os únicos titulares em campo. Outros com boa participação em campo, como James Rodríguez, Danilo, Asensio, Álvaro Morata e Lucas Vázquez podem ser escalados no escrete inicial.

O Real Madrid tem quatro desfalques, mas outros jogadores podem se ausentar do confronto por causa do segundo duelo contra o Bayern de Munique. Os zagueiros Pepe e Varane, além do atacante Gareth Bale estão lesionados. O lateral-direito Carvajal está suspenso.

O retrospecto dos madrilenos é completamente favorável no Molinón. São oito jogos sem perder no palco do confronto deste sábado (cinco vitórias e três empates) e não sofreu nenhum gol.

O momento do Real Madrid é completamente oposto ao do Sporting Gijón. Motivado por fundamental vitória contra Bayern de Munique pela Uefa Champions League, os merengues tentam aumentar vantagem na liderança.

"Precisamos jogar com grande entusiasmo e concentração máxima. O resultado no último jogo foi difícil para todos. É preciso tirar conclusões, mas sem ser atraído para o pessimismo, porque há muitas coisas que fazemos bem. O Real Madrid é um grande rival que tem grandes jogadores. Espero o campo como sempre, pronto para mostrar a nossa identidade como equipe", afirmou o jogador.

O meio-campista Sergio Álvarez concedeu entrevista coletiva e explicou que o jogo Sporting x Real Madrid aovivo tem muitos atrativos e tornou-se de suma importância para o clube. O jogador também afirmou que o Real Madrid tem muita qualidade e o time merece ser bastante observado.

No Sporting Gijón, quatro são os desfalques. O lateral-direito Douglas, o meio-campo Victor Rodríguez e o atacante Lacina Traoré estão no departamento médico, enquanto o também Burgui cumpre suspensão automática.

Além do momento, o retrospecto não ajuda os mandantes. Nos 15 jogos disputados pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid soma 12 vitórias, dois empates e uma derrota. A única vitória aconteceu em abril de 2011. No palco do confronto, o Estádio El Molinón, a última vitória dos rojiblancos aconteceu em outubro de 1994.

O adversário do Gijón é muito difícil: o líder Real Madrid. Os merengues estão na liderança da Liga, com 72 pontos, três a mais que o vice-líder e arquirrival Barcelona, além de ter um jogo a menos que os catalães.

O time asturiano soma 22 pontos e ocupa a 18ª colocação, cinco pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Leganés.

A situação do Sporting Gijón anda complicada. O time precisa somar o máximo de pontos possível e torcer por tropeços dos principais concorrentes para evitar o rebaixamento.