Pensando na Uefa Champions League, Atlético de Madrid recebe motivado Osasuna

INCIDENCIAS: Confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol 2016-2017. Jogo a ser realizado no Estádio Vicente Calderón, às 13h30 deste sábado (15)

Os três pontos decorrentes de uma vitória são fundamentalmente importantes para a sequência de um clube que consegue tal feito. Neste sábado (15), não é diferente. Em confronto válido no Estádio Vicente Calderón, Atlético de Madrid e Osasuna medem forças pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol a partir das 13h15.

Mesmo diante das quartas de final da Uefa Champions League contra o Leicester City, os colchoneros somam 62 pontos e ocupam o terceiro lugar. Um trunfo serve para manter o time entre os classificados diretamente à UCL na próxima temporada. Por outro lado, os navarros estão longes de sair da última posição e, consequentemente, da zona de rebaixamento, mas estão motivados por conseguirem duas vitórias consecutivas.

Torcedor: 12º jogador

A semana do Atlético de Madrid foi muito boa. O time empatou o dérbi madrilenho contra o Real Madrid na rodada anterior e conseguiu um importante vitória diante do Leicester City pela Uefa Champions League. Mesmo com a cabeça no torneio continental, o elenco está decidido a manter a sequência de bons resultados no jogo ante o Osasuna.

A esperança do elenco é o atacante Antoine Griezmann. O jogador francês marcou os gols nos duelos supracitados e segue como um dos principais do grupo. Para o duelo deste sábado (15), quatro são os desfalques. Tiago, Augusto Fernández e Vrsaljko estão no departamento médico, enquanto Koke cumpre suspensão automática.

O técnico Diego Simeone acredita que o torcedor é fundamental para conseguir mais um resultado positivo. Mesmo com possíveis modificações no time titular por causa da Champions League, a torcida pode ser decisiva em manter o time ligado em busca de mais uma vitória.

"Eu vejo que o adversário tem trabalhado há muito tempo por conseguir regularidade e seguramente amanhã vai ser contra uma equipe que vem com entusiasmo. A importância da partida para nós é determinante. São sete rodadas, sete finais. O apoio que precisamos do torcedor é decisivo. É uma das situações mais importantes que necessitamos", falou Simeone.

Manter sequência de vitórias

O Osasuna não vencia desde outubro do ano passado. Mas conseguiu dois triunfos nas duas últimas rodadas e motivou o elenco. Os seis pontos conquistados ainda deixam o time navarro longe de deixar a zona de rebaixamento, mas animam o grupo a buscar o máximo de pontos possível para pensar em uma recuperação milagrosa.

Para o duelo difícil contra o Atlético de Madrid fora de casa, o técnico Petar Vasiljevic tem uma imensa lista de desfalques, principalmente no setor de defesa. Os defensores Javier Flaño, Miguel Flaño, Tano e Unai García, além do meio-campista Didier Digard e o atacante Emmanuel Riviere estão contundidos e voltam a não entrar em campo.

O comandante explicou em entrevista coletiva como observa o Atlético de Madrid, rival desta tarde, além de citar como pretende escalar os navarros no Vicente Calderón.

"Atlético de Madrid é uma das equipes que melhor defende, são sólidos e intensos. É uma boa equipe que compete a cada jogo, não importa a competição. Eu realmente gosto, especialmente da intensidade, de como se defender e de como atacar. Temos de implantar nosso jogo, porque sabemos que eles têm pegada, velocidade e gol. Devemos tentar garantir o nosso objetivo e, a partir daí, crescer. Nosso interesse é continuar a seguir lutando", falou Vasiljevic.