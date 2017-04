Isco brilha, Real Madrid supera Gijón fora de casa e vai com vantagem para El Clásico

INCIDENCIAS: partida válida pela 32ª rodada do campeonato espanhol 2016/17, realizada no estádio el molinón, em gijón

Foi mais sofrido que o imaginado, mas, mesmo com um time praticamente de reservas, sendo a dupla de zaga a única "parte titular", o Real Madrid venceu o desesperado Sporting Gijón neste sábado (15), no estádio El Molinón, em Gijón, por 3 a 2. Isco, duas vezes, e Morata marcaram para os merengues, enquanto Cop e Vesga fizeram os gols dos donos da casa.

Com este resultado, o Real Madrid chega aos 75 pontos, seis a mais que o Barcelona, que visita a Real Sociedad ainda neste sábado (15). De qualquer jeito, os merengues vão para o El Clásico com, no mínimo, uma vantagem de três pontos, além de ter um jogo a menos. O Gijón segue brigando contra o rebaixamento, se mantendo na 18ª colocação com 22 pontos.

Agora, o foco total do Real Madrid é na terça--feira (18), às 15h45, quando recebe o Bayern de Munique pelo jogo de volta das quartas de finais da Uefa Champions League. Pelo Espanhol, a equipe merengue tem "apenas" o El Clásico contra o Barcelona no domingo (23), às 15h45. No sábado (22), às 13h30, o Gijón visita o lanterna Osasuna.

Belos gols marcam primeira etapa

O início de jogo foi ótimo no El Molinón, principalmente por parte dos merengues, que iam para o ataque logo cedo. Porém, na primeira grande chance do jogo, foram os donos da casa que marcaram, quando Vesga recebeu com liberdade na intermediária, deu ótimo passe pelo alto para Cop, que entrou cara a cara com Casilla e finalizou de primeira, abrindo o placar em Gijón: 1 a 0 Sporting.

Mas não deu nem tempo dos rojiblancos comemorarem, pois três minutos depois, brilhou a estrela de um jogador que briga para ser titular na equipe merengue, quando Isco recebeu passe de Lucas Vázquez, fez grande jogada individual, deixando dois para trás, e acertou um lindo chute de canhota, no alto, sem chance alguma para Cuéllar: 1 a 1. Lindo gol merengue.

Após estes dois gols em um intervalo de tempo de três minutos, a partida caiu um pouco de rendimento. Mesmo assim, ambos os times lutavam bastante em busca do gol, tendo em vista que o empate não era tão bom para o Real Madrid, e muito menos para o Gijón. O problema é que as duas defesas estavam bem postadas e a bola não entrou no restante da primeira etapa.

Gijón passa à frente de novo, mas merengues correm atrás e viram no fim

O segundo tempo voltou mais animado que o primeiro, tanto que praticamente no primeiro lance já teve perigo, quando James Rodriguez cobrou falta da esquerda, Nacho apareceu sozinho na segunda trave e cabeceou para grande defesa de Cuéllar. Na continuação do lance, a bola percorreu toda a linha do gol e Morata não conseguiu completar.

Só que quem não faz, leva. Exatos dois minutos depois desta grande chance, o Gijón passou a frente no placar mais uma vez, quando, após cruzamento, o zagueiro Babin conseguiu escorar para o meio da área e Vesga desviou. A bola pegou muita altura e conseguiu encobrir Kiko Casilla, que nada pôde fazer: 2 a 1 Sporting.

Mas o Real Madrid é um time gigante e não desiste nunca. Quase dez minutos depois, os merengues chegaram ao empate mais uma vez nas Asturias, quando Danilo recebeu com bastante espaço no meio, avançou e cruzou com perfeição na cabeça de Morata, que cabeceou bonito, no canto, sem chances alguma para Cuéllar: 2 a 2. Ótimo jogo no El Molinón.

O empate, nas circunstâncias da partida, não era de todo o mal para o Gijón, que se fechou totalmente, o que fez com que o Real Madrid se lançasse totalmente ao ataque. No final do jogo, toda a grande pressão merengue deu resultado, e mais uma vez no talento de Isco, quando o meia recebeu na entrada da área, girou, finalizou rasteiro, a bola passou por debaixo das pernas de Babin e foi no canto, sem chances para Cuéllar: 3 a 2 Real Madrid. Virada e grande vitória merengue.