Carrasco valoriza atuação do Atleti contra Osasuna: “Importante é que a equipe voltou a vencer”

Com dois gols, Carrasco comandou a vitória do Atleti sobre o Osasuna (Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

Nesta tarde de sábado (15), às 13h30, o Atlético de Madrid recebeu no Vicente Calderón o Osasuna, último colocado do Campeonato Espanhol, em partida válida pela 32ª rodada da competição. Marcando dois gols na partida, Yannick Carrasco que foi um dos principais jogadores da vitória deu entrevista coletiva e falou um pouco sobre seus gols e sobre a vitória do Atleti por 3 a 0 em cima do Osasuna.

Com a ausência de Griezmann na partida, Carrasco chamou a responsabilidade e foi o principal jogador do Atleti no jogo. Anotando dois gols para abrir 2 a 0 no placar, o camisa 10 dos Colchoneros se mostrou bastante feliz com o resultado. “Estou feliz por ter marcado os dois gols. Poderia ter marcado um hat-trick, mas o goleiro conseguiu defender bem. Tomara Deus que eu continue marcando gols, mas o importante é que a equipe voltou a vencer e somar três pontos”, analisou Carrasco sobre a partida.

Carrasco também falou sobre a partida de volta contra o Leicester, pelas quartas de final da Champions League. O belga revelou que agora o pensamento é todo na partida de terça-feira. “A partida de terça-feira é importante, mas hoje também era e conseguimos vencer. Agora já pensamos apenas na partida de terça-feira, aonde tentaremos dar o nosso melhor”, finalizou o jogador na sua entrevista.

Thomas Partey que foi titular na partida, teve boa atuação apesar de perder pênalti no final do jogo. O meia se disse bastante feliz e motivado para a próxima partida. "Estamos contentes com a vitória e vamos chegar mais motivados para a próxima partida. Estamos trabalhando bem e o importante é a vitória da equipe. Fizemos uma boa partida e e vamos seguir mantendo o nível", analisou o jogador.

Para finalizar, Thomas Partey também faou um pouco sobre o pênalti desperdiçado que parou na grande defesa do goleiro Sirigu. "Estava confiante, queria tirar o máximo do goleiro, mas Sirigu foi muito bem. Vou seguir trabalhando forte agora", finalizou Thomar Partey.

O Atlético de Madrid volta a campo na próxima terça-feira, pela partida de volta das quartas de finais da Champions League. Tendo vencido a partida de ida por 1 a 0 no Vicente Calderón, agora o Atleti viaja com vantagem para a Inglaterra aonde vai enfrentar o Leicester para decidir quem avança para as semifinais. A partida será no King Power Stadium, às 15h45.