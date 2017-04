Valencia e Sevilla empatam sem gols em jogo intenso do começo ao fim

Em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, Valencia e Sevilla se enfrentaram no Estádio Mestalla e não saíram do zero. Mesmo com bastante intensidade de ambas as equipes, o gol insistiu em não sair. O Valencia, estacionado com 40 pontos na 11ª posição, já não disputa mais nada na competição. Já o Sevilla, que tem apenas uma vitória nas últimas oito partidas, se distancia da terceira posição e da vaga pra UCL, com 62 pontos, 3 a menos que o Atlético de Madrid. Na próxima rodada, o Valencia vai até o La Rosaleda enfrentar o Málaga no sábado (22), enquanto o Sevilla recebe o Granada, na sexta-feira (21).

Com um primeiro tempo bastante intenso, as duas equipes equilibraram as ações. Marcação adiantada e muita vontade foram o retrato da primeira parte do jogo. Com a pressão na saída de bola, as chances surgiam a partir dos erros do adversário. Aos 13 minutos, Zaza aproveitou bola recuperada no campo de ataque e chutou, a bola desviou na zaga e sobrou pra Orellana, que finalizou de primeira, Sergio Rico fez linda ponte pra espalmar de mão trocada a bola que ia no ângulo. Erro de um lado, erro também do outro.

Aos 17' foi a vez do Valencia errar no campo de defesa, a bola ficou com Jovetic livre, que teve tempo de ajeitar e bater na saída de Diego Alves, a bola caprichosamente bateu na trave direita. A resposta do Valencia não demorou muito, aos 23', Montoya fez boa jogada pela direita e cruzou, o goleiro Rico espalmou e Munir aproveitou o rebote e cabeceou pro gol, mas o brasileiro Mariano, em cima da linha, afastou o perigo.

A segunda etapa manteve a a intensidade da primeira, porém com mais ocasiões de gols. Aos 51', Munir, novamente aproveitando um passe errado na defesa sevillista, bateu forte da entrada da área, a bola foi por cima, assustando o goleiro Diego Alves. Três minutos depois, Escudero bateu falta de longe, a bola fez uma curva incrível e foi pra fora, passando muito perto do ângulo.

Em quatro minutos, Jovetic teve mais duas boas chances, aos 57 e aos 61. Na primeira, chutou fraco pra fora, na segunda, desviou de carrinho na pequena área, mas sem força pra empurrar pro gol. Faltando 20 minutos pro final da partida, o árbitro começou a entrar em ação. Em bola lançada pra N'Zonzi, Diego Alves saiu da área todo estabanado e, além de derrubar o meia francês, ainda tocou com a mão na bola, mas o árbitro González González nada marcou.

Dois minutos depois, a bola bateu na mão de Zaza, que aproveitou para bater forte de canhota e marcar o gol, mas o juiz assinalou toque do atacante e anulou. Apesar da intensidade, o final da partida foi sem grandes chances de gol. Muitas faltas e lances mais ríspidos revelavam o cansaço que já atingia os dois times. Os 36748 presentes saíram sem ver um golzinho sequer.