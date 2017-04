Neymar mostra otimismo para outra remontada do Barça: "Nós podemos fazer"

(Foto: Chris Brunskill/Getty Images)

Antes da partida do Barcelona na volta das quartas de final da Uefa Champions League, contra Juventus, na quarta-feira (19), Neymar concedeu entrevista ao canal Esporte Interativo. Após ser um dos destaques da vitória histórica do Barcelona sobre o Paris Saint-Germain, pelas oitavas de final da competição continental, o brasileiro se mantém otimista quanta a outra outra remontada, já que a Juve venceu o Barça por 3 a 0 no jogo de ida, em Turim.



"É muito difícil, né? Todos os jogos são difíceis. Ainda mais quando é um placar largo assim. Mas o meu pai comentou outro dia, uma coisa que ficou na minha cabeça, que é verdade. Pode ser outro time diferente, mas o Barcelona é o mesmo. Nós podemos fazer isso. Fizemos uma vez e podemos fazer a segunda. Basta querer, se entregar e se doar", disse Neymar.



Neymar acredita em uma nova remontada, mas não deixou de enaltecer a Juve. "Se der tudo certo, mais uma remontada [virada] acontecerá. A Juventus é uma equipe muito difícil, muito bem estruturada. É difícil correr atrás do prejuízo, você tem que correr dobrado. O esforço é sempre muito maior. Mas eu acredito muito na nossa equipe e no nosso potencial", declarou.



"Bom, já está praticamente tudo perdido, então a gente não tem mais nada a perder, e sim, a ganhar. Então é só entrar em campo e fazer o trabalho direitinho. A porcentagem é igual. Acho que é a mesma coisa. Se a gente tem 1% de chance de passar, se tem mais um jogo, é 99% correndo, 99% de fé e, se Deus quiser, 99% dos gols vão entrar", destacou.



Ainda sobre a virada histórica contra o PSG, Neymar foi protagonista. O atacante contou como se sentiu na hora que marcou dois gols e deu passe aos 49 minutos para Sergi Roberto fazer o gol que decretava a vitória e a reviravolta contra o time francês.



"Meu primeiro pensamento não era nem de ser herói, e sim, de chutar. Mas eu vi dois jogadores do Barcelona movimentando, que eram Messi e Piqué. Eu não tinha visto o Sergi Roberto. Tanto que eu jogo ali para os dois. Na hora, pensei que quem tinha feito o gol fosse o Piqué. Depois que eu vi o Sergi Roberto chegando atrás. Pior que no jogo, eu falava para ele [Sergi Roberto]: 'Entra na área que você vai fazer o gol. Entra na área!'. Porque eu ficava no lugar dele no rebote, porque ele é mais alto. Aí ele entrou e fez o gol", contou.



"Tinha a esperança de mais um golzinho para dar aquele sabor de “pô, quase conseguimos”. E logo depois de alguns minutos saiu o pênalti. Eu só lembro na hora que eu peguei a bola para bater o pênalti, na hora em que estava concentrado, eu só escutava alguém falando que só tinha mais cinco minutos de jogo. Aí eu já pensei: “C…, tenho que fazer essa m…, se não eu vou me f…”. O Messi falou: “Vai você”. Eu falei: “Tá bom!”. Eu só pensava: “Tenho que fazer para a gente ter pelo menos uma chance de tentar algo extraordinário”, disse.



"Logo que eu fiz o gol foi um alívio total, porque colocou a gente no jogo. Já empolgou todo o estádio e todo mundo. E aí aconteceu o gol histórico", finalizou.