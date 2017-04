Villarreal perde para Alavés e embola classificação por Europa League

O Alavés conseguiu uma importante vitória diante de sua torcida e conquistou mais um resultado positivo. Em jogo realizado no Estádio Mendizorrotza, válido pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol e disputado na noite desta segunda-feira (17), a equipe localizada no país basco derrotou o Villarreal por 2 a 1. Ibai Gómez e Rodrigo Ely marcaram os gols da equipe mandante, enquanto os visitantes diminuíram com Bakambu.

Com o resultado, os Babazorros permanecem no meio da tabela, no 11º lugar, com 43 pontos ganhos e garantiram permanência na elite do futebol espanhol por mais uma temporada. O Submarino Amarelo desperdiçou chance de abrir vantagem e embolou a disputa por vaga na Uefa Europa League da próxima temporada. O time permanece no quinto lugar, com 54 pontos, cercado por Athletic Bilbao, Real Sociedad e Eibar.

Na próxima rodada, o Villarreal encara o Leganés às 11h15 do sábado (22), no Estádio de la Cerámica (El Madrigal). Por outro lado, o Alavés encara o Las Palmas no Estádio de Gran Canaria, às 13h30 do domingo (23).

No primeiro tempo, o Alavés teve as melhores oportunidades de marcar, principalmente nos primeiros minutos. Ibai Gómez e Kiko finalizaram, mas a defesa do Villarreal levou a melhor. O jogo caiu em rendimento e as finalizações perigosas voltaram a aparecer apenas na reta final, e os mandantes levaram a melhor. Aos 35 minutos, Ibai Gómez pegou rebote na entrada da área e chutou no canto esquerdo de André Fernández para abrir o marcador. Em seguida, aos 45, Kiko cobrou falta e o zagueiro brasileiro Rodrigo Ely subiu mais alto que a defesa e cabeceou em direção ao chão para ampliar a vantagem.

As chances de gol também não foram tão evidentes no segundo tempo. As faltas, os cartões amarelos e as substituições realizadas pelos dois treinadores contribuíram grandemente para isso. Aos 25 minutos, o Villarreal conseguiu diminuir. Mario Gaspar tocou para Bakambu. O atacante dominou e arrematou no canto esquerdo do gol. Após os acréscimos da etapa complementar, os dois times quase balançaram as redes. Aos 45, Katai foi acionado em velocidade e finalizou, mas a defesa travou a finalização do Alavés. Três minutos depois, Bakambu recebeu passe, criou espaço e bateu longe da meta.