Simeone nega contato com AFA para assumir seleção argentina: "Não falei com ninguém"

Às vésperas de uma difícil decisão na Champions League, Diego Simeone terá pela frente uma partida complicada contra o Leicester, tentando chegar mais uma vez nas semifinais da principal competição da Europa. Depois de ter vencido a partida de ida no estádio Vicente Calderón pelo placar de 1 a 0, o técnico argentino prevê um confronto duro na partida de volta na Inglaterra.

O argentino de 46 anos que é considerado um dos melhores treinadores do mundo já há alguns anos, também vem sendo um dos principais nomes especulados para assumir o cargo na Argentina, agora que Edgardo Bauza já não é mais o técnico da seleção.

Em entrevista recente, o treinador do Atlético de Madrid garantiu que não teve contatos com a Federação Argentina: “Eu não falei com ninguém”, resumiu o técnico com poucas palavras.

Depois de esclarecer e negar contatos com a AFA, o treinador falou então sobre a partida desta terça-feira contra o Leicester, aonde o mesmo se mostrar bastante preocupado pela vantagem ser magra contra os ingleses: "O Leicester compete há seis ou sete jogos em intensidade parecida com a da temporada passada”, analisou o técnico.

Levando em conta o fato do gol fora de casa pesar mais como critério de desempate, o treinador avalia como a sua principal preocupação, pela vantagem poder mudar de lado a qualquer momento.

"Sobre ser visitante ou mandante, sempre questiono aos responsáveis da Uefa porque quem joga a segunda partida fora tem mais possibilidades. Em caso de empate conta com 30 minutos para marcar um gol que vale por dois e é muito em uma eliminatória equilibrada como essa”, disse Simeone reclamando um pouco dos critérios da Uefa.

Analisando os dois times com atitudes e características semelhantes, Simeone analisou a partida de amanhã falando sobre como acredita que será o jogo "Somos muito parecidos pelas características e não vai ser muito diferente do que vimos na Espanha (o jogo), com um placar magro e onde os detalhes serão determinantes", encerrou o técnico do Atleti.

A partida de volta das quartas de finais entre Atlético de Madrid e Leicester será amanhã, na terça-feira (18), às 15h45. Aonde o Leicester receberá o Atleti na Inglaterra, jogando no King Power Stadium.