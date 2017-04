Por escrita histórica e manutenção de hegemonia europeia, Real defende vantagem contra Bayern

INCIDENCIAS: Segundo confronto entre as equipes válido pelas quartas de final da Uefa Champions League. Jogo a ser realizado às 15h45 desta terça-feira (18), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

O maior campeão europeu contra um de seus mais nobres vencedores. Jogadores famosos mundialmente, com recordes históricos a serem alcançados e/ou ampliados. Duelo de gigantes em um dos mais imponentes e fantásticos palcos esportivos já criados por seres humanos para um dos torneios de maior emoção assistido em todo o planeta.

Nesta terça-feira (18), às 15h45, Real Madrid e Bayern de Munique entram em campo pelo segundo confronto das quartas de final da Uefa Champions League. Apenas um continua e mantém o sonho. O outro vai tentar somente na temporada seguinte.

No primeiro confronto entre os clubes, vitória de virada dos merengues por 2 a 1. Com esse resultado, os hispânicos jogam até por uma derrota simples para continuar em busca do 12º título europeu. Aos bávaros, restam vencer. Repetir o placar do primeiro confronto para levar a decisão ao tempo extra ou ganhar por dois gols de vantagem para sonhar o hexacampeonato. As equipes disputam o 24º confronto entre si, o mais disputado em uma fase eliminatória nessa competição continental. Foram dez vitórias espanholas, dois empates e 11 triunfos alemães.

Com recordes históricos à vista, Real Madrid quer nova vitória

A vitória de virada pode praticamente ter encaminhado a classificação merengue. O Real Madrid pode aumentar escritas históricas no duelo desta terça-feira. Cristiano Ronaldo pode assinalar seu centésimo gol na Uefa Champions League, embora já tenha marcado 100 tentos em todas as competições europeias. Além disso, o clube luta pela invencibilidade em casa. Nos últimos 12 jogos, dez vitórias e dois empates. Também, o zagueiro Sergio Ramos disputa o centésimo jogo pelo torneio continental.

Três são os desfalques para o jogo, todos por contusão. Os zagueiros Pepe - costelas - e Varane - músculo posterior da coxa, além do atacante Gareth Bale - panturrilha, continuam no departamento médico e não entram em campo. Mesmo com a vantagem em campo, o técnico Zinédine Zidane afirmou que o time está focado a manter a determinação, além de ressaltar as características do adversário.

"O Bayern tem uma equipe brilhante em todos os setores. Sabemos que eles têm muita qualidade, mas, como em qualquer lado, eles têm seus pontos fracos. Precisamos jogar o nosso jogo, nos prepararmos tanto como fizemos na primeira etapa e não vamos jogar com o regulamento debaixo do braço. Será um grande jogo contra o Bayern, que será conquistado em pequenos detalhes", explicou.

Com desfalques na zaga e retorno de Lewandowski, Bayern busca histórica virada

O Bayern de Munique abriu o placar e tinha uma excelente vantagem ao fim da primeira etapa, mas sofreu a virada em 30 minutos e tem toda a situação complicada para reverter em um Santiago Bernabéu praticamente hostil aos visitantes. Para os germânicos, é o momento certo para manter a vantagem nos confrontos em competições europeias contra o Real Madrid, uma vez que cada clube venceu cinco duelos eliminatórios.

A zaga do time bávaro é a principal dúvida do técnico Carlo Ancelotti. Expulso no primeiro confronto, Javi Martínez cumpre suspensão automática e não entra em campo. Estão em condição duvidosa e suas ausências são praticamente certas em relação a Jérôme Boateng (músculo adutor) e Hummels (tornozelo). A boa notícia, porém, fica por conta do retorno do atacante Lewandowski. Recuperado de pancada no ombro sofrida, o centroavante está de volta e entra em campo de primeira. O treinador destacou o que o Bayern precisa para se classificar, além da situação física dos principais atletas da defesa e do ataque.

"Precisaremos de um ótimo desempenho para avançar. Temos menos chances em relação a uma semana, mas ainda temos uma chance. Eu estive aqui no Real Madrid por dois anos e tenho lembranças inesquecíveis daquela época. O último treinamento antes da partida é importante para Jérôme Boateng e Hummels. Lewandowski está bem, ele treinou no domingo com todos e está bem. Os outros dois treinaram individualmente. Precisamos testá-los no campo com a bola, mas acho que eles têm uma grande chance de jogar. Obviamente a presença de Lewandowski vai nos ajudar, mas não vamos mudar de abordagem, vamos jogar como temos jogado todo o ano. Ele é um grande jogador que marca muitos gols para nós e nos dá mais confiança", disse Ancelotti.