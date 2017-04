CR7 decide, Real Madrid bate Bayern e chega à sétima semifinal de UCL consecutiva

Em um jogo que teve simplesmente tudo, o Real Madrid bateu o Bayern de Munique na prorrogação por 4 a 2 e garantiu vaga nas semifinais da Uefa Champions League 2016/17 pelo sétimo ano consecutivo. Cristiano Ronaldo, três vezes, e Asensio marcaram para os blancos, enquanto Lewandowski e Sergio Ramos, contra, fizeram para os bávaros. CR7 chegou a 100 gols pela competição europeia, se tornando o primeiro a chegar na marca.

Agora, os merengues focam no clássico de domingo (23), às 15h45, contra o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, enquanto o Bayern segue forte rumo a mais um título alemão. Os merengues esperam o sorteio da próxima sexta-feira (21) para decidir seu adversário na semifinal.

Primeiro tempo elétrico e com boas chances

Como esperado, o Bayern começou melhor a partida, ficando muito tempo com a bola e buscando o gol desde o início, tanto que a primeira boa chance da partida foram dos bávaros, quando Ribery desceu pela esquerda, cruzou, a zaga afastou parcialmente e a redonda sobrou para Robben na segunda trave, que finalizou na rede pelo lado de fora.

Só que depois de uns 15 minutos dedicados a ataques e bem mais volume de jogo dos alemães, o Real Madrid acordou e começou a marcar em cima, pressionando a saída de bola. A primeira grande chance merengue veio aos 27, quando Carvajal desceu bem pela direita, cruzou rasteiro, Neuer rebateu para a marca do pênalti, Sergio Ramos emendou de primeira, mas Boateng salvou em cima da linha.

Foto: Curto De La Torre/AFP/Getty Images

O jogo era bastante intenso, com os dois times dando muito espaço, o que deixava a partida elétrica. Porém, só o Real Madrid conseguia finalizar, pois o Bayern até rondava a área merengue, mas sem objetividade. Aos 35', Modric deu grande passe para Cristiano Ronaldo, que invadiu a área livre e finalizou cruzado, mas com pouca força, para defesa de Neuer. Os dois times ainda chegaram, mas sem tanto perigo, em uma ótimo primeiro tempo.

Bayern batalha e consegue igualar o agregado

O segundo tempo prometia muita emoção e assim que o jogo se conduziu, tanto que logo cedo o Bayern abriu o placar no Santiago Bernabéu, quando Robben foi acionado pela esquerda e derrubado por Casemiro: pênalti para o Bayern. Artilheiro e competente como sempre, Lewandowski foi para a cobrança e descolocou muito bem Keylor Navas: 1 a 0 Bayern.

Lewandowski deu esperanças aos bávaros (Foto: Oscar Del Pozo/AFP/Getty Images)

Sem ter nada a perder, os bávaros foram com tudo para cima em busca do segundo gol, o que acarretava em espaços para os contra-ataques merengues. Mas foi em um lance começado por um brasileiro que saiu o empate merengue, quando Casemiro recebeu no meio, caiu, mas seguiu com a bola e cruzou para Cristiano Ronaldo, que cabeceou livre e empatou o jogo em Madri: 1 a 1.

Só que não deu nem tempo para a torcida merengue comemorar no Bernabéu, pois os bávaros passaram a frente mais uma vez no lance seguinte, quando Hummels deu grande lançamento para Müller, que ajeitou para Lewandowski, mas Nacho pegou a frente. O zagueiro merengue tentou cortar, mas a bola pegou em Sergio Ramos e morreu no fundo do gol, devagarinho: 2 a 1 Bayern. No final do tempo normal, Vidal acabou sendo expulso e a partida foi para a prorrogação.

Foto: Matthias Hangst/Getty Images

Merengues aproveitam vantagem númerica, marcam três e se classificam

Com um a menos, o Bayern foi absurdamente amassado pelo Real Madrid na prorrogação. Desde o início os merengues foram melhores, chegando mais. Mas foi apenas no final do primeiro tempo da prorrogação que os merengues encaminharam a classificação, quando Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, em posição irregular, dominou no peito e chutou com força, sem chances para Neuer: 2 a 2.

Precisando de um gol para se classificar, o Bayern, com um a menos, foi totalmente para o ataque, desorganizado até, o que acarretou em muitos espaços aos merengues, que souberam aproveitar, pois Marcelo recebeu no meio, fez grande jogada individual, passando no meio de dois, e apenas rolou para ele, Cristiano Ronaldo apenas completar para o gol: 3 a 2 Real Madrid.

Dupla CR7 e Marcelo acabou com o jogo (Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Para fechar conta em Madri, Asensio recuperou a bola no campo de defesa ainda, levou a bola na direita e finalizou cruzado, sem chances alguma para Neuer: 4 a 2 Real Madrid. Merengues garantidos nas semifinais da UCL pela sétima temporada consecutiva.