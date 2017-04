Atlético de Madrid segura empate com Leicester e avança às semis da Champions

Leicester City e Atlético de Madrid se enfrentaram na tarde desta terça-feira (18), pelo jogo de volta das quartas de final da Uefa Champions League, ocorrido no King Power Stadium, e empataram por 1 a 1. Os gols foram marcados por Saúl Ñíguez, que começou abrindo o placar para o Atléti e Vardy que deixou tudo igual.



Com o empate, Leicester foi eliminado da Uefa Champions League. Por ter ganhado no jogo de ida por 1 a 0, no estádio Vicente Calderón, Atléti jogou pelo empate e com o resultado se classificou pela terceira vez nas últimas quatro temporadas para as semifinais da UCL.



O próximo confronto do Leicester é contra o Arsenal, dia 29 de abril, às 15h45, pelo Campeonato Inglês, no Emirates Stadium. Já o Atlético de Madrid enfrenta o Espanyol, no próximo sábado (22), às 15h45, no estádio Cornellà-El Prat.

Leicester City pressiona, mas leva gol no primeiro tempo

Em um primeiro tempo sem muitas chances de gols, Leicester por jogar diante de seus torcedores, iniciou trazendo perigo ao Atléti. Aos 7' minutos, Okazaki tentou jogada individual, a bola sobrou para Drinkwater, que bateu prensado, mas Oblak correu e evitou o escanteio.



Com partida esquentando, Leicester fez primeiro tento perigoso aos 21' minutos. Mahrez enfiou para Vardy na linha de fundo, ele rolou para trás, e Okazaki chegou batendo para o gol, mas manda para fora, causando susto. Na sequência, Mahrez ganhou de Filipe Luís, avança em velocidade e rolou para Vardy, que é bloqueado por Godín na hora do chute.



Por jogar pela vantagem do empate, Atléti esperava os contra-ataques e assim abriu placar aos 26' minutos. Depois de ser pressionados pelo Leicester, Atlético de Madrid seguiu no ataque, Filipe Luíz recebeu na esquerda e fez o cruzamento preciso na segunda trave para Saúl Ñíguez cabecear e fazer 1 a 0.



Após sofrerem o gol, os The Foxes continuaram tentando o gol e apostava nas bolas paradas, mas Atléti mostrou-se superior após abrir vantagem e dominou o final da primeira etapa. Sem mais gols, o primeiro tempo terminou em vantagem para os Colchoneros.

Leicester empata mas não evita frustação

Para etapa final, Craig Shakespeare mexeu no Leicester mudando a formação do jogo. Benalouane saiu e deu lugar ao Chilwell, assim também, Okazaki deixou o campo para a entrada de Ulloa. Logo no início os The Foxes teve boa oportunidade. Aos 50' minutos, Chilwell, acertou belo chute de primeira, a bola passou por cima do gol de Oblak, com muito perigo.



O clima começou a esquentar no King Power Stadium. Com grande pressão do Leicester, os donos da casa empatavam o o jogo aos 61' minutos. Depois do cruzamento da direita, Chilwell recebeu na segunda trave, dominou e chuta, a bola desvia em Savic e sobra para Vardy bater no canto e deixar tudo igual na Inglaterra, 1 a 1.



Leicester manteve a pressão em busca da virada. Aos 67' minutos, Mahrez cruzou pela direita, a bola passou por Ulloa, e Vardy chutou de primeira, mas a bola explodiu em Savic. Na sequência, Drinkwater fez novo cruzamento, Ulloa escorou, e Ndidi chutou, mas bola saiu pela linha de fundo.



Mesmo pressionando o Atléti e dominando as ações ofensivas no segundo tempo, Leicester não conseguiu ampliar o placar e o jogo terminou 1 a 1.