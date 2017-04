Real Madrid, arbitragem, esquemas obscuros e teorias conspiratórias

(Foto: Chris Brunskill/Getty Images)

Capítulo 2. Nas oitavas da Champions League, escrevi um texto com o mesmo título: Barcelona, arbitragem, esquemas obscuros e teorias conspiratórias. Nas quartas, precisamos falar sobre o Real Madrid. O conteúdo é parecido, poderia facilitar dando ctrl+c, ctrl+v e trocar o nome das equipes, mas há mais para ser discutido. Na vitória por 4 a 2 contra o Bayern de Munique, a arbitragem será mais lembrada que o hat-trick de Cristiano Ronaldo. De novo.

Vamos recolocar os pingos nos Is: sim, o Real Madrid foi beneficiado pelo apito; sim, a arbitragem matou o Bayern de Munique e definiu a classificação espanhola; sim, os dois gols de Cristiano Ronaldo estavam impedidos. Mas não dá para menosprezar os 120 minutos (90 na Alemanha, 30 na prorrogação) somente na conta do árbitro. E, mesmo com tudo isso: não dá pra chamar de esquema.

Foi um domínio amplo da eliminatória, praticamente um massacre em pelo menos 75% do tempo na ida e na volta. Neuer não teve atuação destacável à toa. Somadas as chances claras perdidas na Allianz Arena e no Santiago Bernabéu, era pra ser uma classificação sem drama - no mínimo. Não foi, e aí entram os erros de arbitragem que discutiremos.

Quatro lances capitais: os dois gols em impedimento de Cristiano Ronaldo, a não expulsão de Casemiro e o cartão vermelho para Vidal. Decidiram o jogo, não dá para negar. O problema em questão é: erros não necessariamente fazem parte de um grande complô. A formação arbitrária é ruim, e pagamos por isso. Sobre as expulsões, a do chileno foi um escárnio, mas vale lembrar que o mesmo deveria ter rodado minutos antes por falta dura em Casemiro - este, que também deveria ter saído de campo após entrada em Robben.

Exercício rápido de memória: você lembra do pênalti que o Bayern teve a seu favor na Alemanha? Se sim, lembra que não foi nada. Sorte que Vidal isolou, porque, se tivesse entrado, seria um 2 a 0 que praticamente mataria o Real Madrid. Na Espanha, o gol de Cristiano Ronaldo na prorrogação em um lance rápido, onde os próprios jogadores bávaros demoraram a reclamar de impedimento.

No texto sobre o Barcelona, falei sobre como a posição do árbitro definiu a marcação do pênalti em Suárez. Hoje, a posição do bandeira foi determinante para a não marcação do segundo impedimento de Cristiano Ronaldo. Na foto abaixo, vemos o posicionamento. Jogada rápida, onde o auxiliar não consegue acompanhar. Erro esse que seria facilmente corrigido com um recurso eletrônico. Esquema?

Ser árbitro é uma profissão perigosa que define seu futuro em apenas um apito: se certo, é sua obrigação; se errado, acabará com a sua carreira. E essa pressão ocasiona erros. Por que? Porque errar contra um gigante europeu gera muito mais consequências do que um erro contra uma equipe de menor porte. O Bayern é um gigante, mas errar contra um Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu é suicídio. Assim como errar contra os Bávaros dentro da Allianz Arena.

E como acreditar em esquema quando houveram erros para os dois lados na mesma eliminatória? A lição que tiramos de tudo isso é que você pode, sim, reclamar que o Real Madrid foi beneficiado, mas lata por uma aperfeiçoamento dos árbitros, pelo uso da tecnologia no futebol, pelo replay, E assim teremos menos discussões como essa.

E mais. Lá nas oitavas, escrevi este trecho: "Por fim, o mesmo torcedor de Real Madrid, Bayern, Juventus, ou qualquer outro time, que está reclamando hoje (com razão), se calará quando for beneficiado amanhã. Assim como o mesmo torcedor do Barcelona que foi beneficiado, irá reclamar de algum lance onde acabou sendo prejudicado". Quem diria, não?

PS.: Houve quem dissesse que o Bayern seria um supertime sem o Guardiola... Tem que rir, mas isso é papo para outro texto.