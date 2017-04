Decisivo na vitória, CR7 enaltece atuação da equipe: "Real Madrid foi melhor"

Cristiano Ronaldo marcou três gols e foi decisivo contra o Bayer de Munique (Foto: Fotopress/GettyImages)

Real Madrid venceu de virada o Bayern de Munique por 4 a 2, na tarde desta terça-feira (18), pelo jogo de volta das quartas de final da Uefa Champions League, ocorrido no Santiago Bernabéu. Com os três dos quatros gols da partida marcado por Cristiano Ronaldo, o craque português alcançou a marca de 100 gols na UCL e 103 gols em competições europeias.

No final do jogo, Cristiano Ronaldo não escondeu a satisfação por ter ajudado a equipe do Real Madrid a passar para as semifinais. Cristiano marcou aos 76' minutos em tempo normal. Com o jogo na prorrogação, o português foi decisivo e marcou aos 104' minutos e aos 109' após belíssima jogada de Marcelo, consagrando a vitória dos Merengues.



Após o jogo, Cristiano falou sobre o esforço que faz para tentar ser o melhor do mundo. "Só peço que não me assobiem aqui. Ruas e isso... não. Quero dizer às pessoas que dou sempre o meu melhor. Quando não marco, trabalho sempre para ajudar a equipe", disse Cristiano Ronaldo após o jogo.



Tendo marcado os dois gols da vitória do Real Madrid por 2 a 1 ante o Bayern de Munique no jogo de ida pelas quartas de final, na Allianz Arena e nesta terça-feira ter sido o autor de três gols da classificação por 4 a 2 no Santiago Bernabéu, Cristiano Ronaldo enalteceu o Real e frisou que os Merengues foram superiores.



"Fazer seis gols em um adversário como o Bayern Munique não é fácil. Merecemos passar, sem dúvidas. Soubemos sofrer e somos vencedores", acrescentou Cristiano Ronaldo, frisando que "o Real Madrid foi melhor".



Próximo confronto do Real Madrid é contra o Barcelona, no dia 23 de abril, às 15h45, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.