Simeone comemora classificação e parabeniza elenco: "Fizeram um trabalho extraordinário"

(Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

Após o empate por 1 a 1 em Leicester e a classificação para a semifinal da Champions League garantida, o treinador do Atlético de Madrid Diego Simeone e alguns jogadores deram uma coletiva para falar da partida e dos planos para o restante da competição.

Simeone começou elogiando seu elenco por mais um grande feito conseguido: "Estou muito feliz porque mais uma vez os jogadores fizeram um trabalho extraordinário. O rival era duríssimo, nunca se deram por vencidos e insistiram até o final. Respondemos um um grande trabalho defensivo".

"O time teve que mudar a forma de jogar depois do 1 a 1, eles nos empurraram para tentar chegar ao gol. Godín, Savic, Gabi, Giménez e Lucas, todos fizeram uma grande partida, assim como os outros", destacou.

Simeone ainda aproveitou a oportunidade para elogiar Saúl, autor do gol: "É um jogador extraordinário, pode jogar em vários setores do campo e tem um grande potencial. Temos que tratar de explorá-lo da melhor maneira que o time necessita".

E desviando projeções futuras, colocou o foco no Campeonato Espanhol no próximo final de semana: "Agora temos que pensar no Espanyol, será uma partida muito dura em Barcelona".

Saúl, autor do gol que classificou os colchoneros citou o apoio da torcida e espera fazer mais gols:

"Parecia que estávamos jogando em casa com nossa torcida. Estamos muito felizes de estar entre os quatro melhores. O jogo foi marcado nos detalhes, no segundo tempo eles jogaram no seu ritmo e tiveram ocasiões. Sabíamos que eram uma equipe forte, ainda mais em casa".

"Espero que ainda venha algum gol mais importante, mas fazer gol que coloca a equipe nas semifinais é muito bonito", finalizou.

Já Koke aproveitou para enaltecer o feito de chegar a terceira semifinal em quatro anos:

"Sabíamos que não ia ser fácil vir a esse campo tão complicado que pressionam muito, e podemos ver durante toda a partida. Estamos muito contentes por todo o trabalho do time. Estamos em outra semifinal de Champions, que não é nada fácil e levamos três em quatro anos, é algo incrível e agora temos que aproveitá-lo".

"Eles apertaram muito durante todo o segundo tempo, veio muito mais gente para cima, aproveitando a altura e os zagueiros na área, sofremos até conseguir colocar a bola no chão e conseguimos prendê-los em seu próprio campo e matamos um pouco a partida. Nunca queremos sofrer gol, mas sabíamos que podíamos passar e por isso lutamos até o final", destacou.

E encerrando, falou que resta lutar contra quem vier na semifinal: "Agora nos resta esperar para ver que adversário iremos enfrentar e tentar lutar para jogar a final. O que vier, temos que tentar eliminá-lo".

Griezmann foi o último a falar, e disse que os jogadores fizeram ao máximo para entregar o que o treinador queria:

"Sabíamos que ia ser complicado como na ida, era o jogo do ano para eles, a verdade é que jogaram muito bem. Mas no final estivemos bem atrás, tentando defender bem a bola e causar dano no contra ataque. Com Simeone sempre é assim, temos um treinador que vive muito as partidas, e tentamos fazer o que ele queria".

Sobre a boa fase que vive, o francês destacou: "Estou bem, perfeito, desfrutando do meu futebol e dos meus companheiros, espero que possamos seguir assim".

E finalizando, aproveitou para falar da torcida que acompanhou até Leicester e fez um belo papel: "Estamos acostumados, sabemos que temos uma torcida por trás de nós e sempre tentamos dar o melhor de nós para eles".

O sorteio das semifinais acontecem nesta Sexta (21), e no dia seguinte, o Atlético volta a campo pelo Campeonato Espanhol para enfrentar o Espanyol fora de casa, onde os colchoneros lutam pela vaga direta para a próxima edição da Champions League.