Zidane afirma que classificação foi merecida: "Ganhamos os dois jogos"

Foto: Reprodução/Getty Imagens

Jogando em casa o Real Madrid venceu o Bayern de Munique de virada, na prorrogação, por 4 a 2, e ficou com a vaga para a semifinal da Champions League. O jogo disputado contou com erros da arbitragem e polêmicas. Na coletiva pós-jogo, Zidane disse que o resultado foi justo: "Era uma partida de igual para igual, mas conseguimos um resultado merecido".

A qualidade do time alemão foi destacada pelo francês a cada oportunidade na coletiva. "Jogamos contra a melhor equipe", introduziu Zizou. "Tivemos muitas partidas difíceis na temporada mas essa foi a mais difícil de todas. Fizemos seis gols nessa eliminatória. Devemos estar orgulhosos. Tivemos cabeça fria", completou o técnico que disse ser normal sofrer em jogos como esse.

De frente com Ancelotti, com quem ele aprendeu na época em que foi auxiliar do italiano na campanha da Lá Décima do Real Madrid, Zizou comentou com os jornalistas que falou com técnico rival após o jogo, mas não deu detalhes sobre o assunto. Quanto a arbitragem, o comandante merengue respondeu: "Nunca falo dos árbitros. Aconteça o que acontecer. Falei com Ancelotti sobre outras coisas. Nunca me meto seja a favor ou contra. Me disseram que o segundo gol deles estava impedido... não podemos reclamar dele. Nas duas partidas somos melhores e merecemos passar, marcamos seis gols. Ganhamos os dois jogos", esclareceu.

Quanto as vaias recebidas por Cristiano Ronaldo, que fizeram o jogador fazer um final de silêncio para a torcida ao comemorar o gol de empate em 1 a 1, Zinedine falou: "Ele demostrou que nos momentos mais importantes ele está aqui. Ele faz a diferença. Quando tem que aparecer, aparece. É único e estamos feliz por ele, pelo time e por todos que nos apoiaram no Bernabéu. Depois de hoje não vão vaiar mais, mas isso aqui é o Real Madrid e essas coisas acontecem as vezes, ele sabe", explicou o treinador que ainda completou dizendo que o publico sempre irá agradecer Ronaldo por tudo que fez.

Perguntado sobre a substituição de Francisco Alarcon, o Isco, Zidane ressaltou a qualidade do time: "Isco fez uma boa partida e os outros também. Somos uma equipe, com jogadores de alto nível mundial, jogando 90 ou 10 minutos".

Nos últimos minutos Zidane ia substituir Cristiano Ronaldo, mas o gajo teria pedido para não sair. Então, na placa de alteração foi substituído o 7 de CR pelo 8 de Toni Kroos. Na coletiva, o francês negou que o gajo pediu para não sair: "Ele queria sair, mas Kroos estava com dores", explicou.

Pensando na semi, o francês ressaltou que o Real Madrid não pode escolher adversários: "Vamos ver o que acontece no sorteio na sexta. Jogamos contra o Bayern, somos o Madrid, se quisermos ganhar temos que jogar contra todos", disse.

No final de semana o Real Madrid enfrenta o Barcelona em jogo considerado decisivo para o título do Campeonato Espanhol. Zizou respondeu sobre possíveis ausências contra o time da Catalunha após a prorrogação: "É normal que alguns jogadores saiam com dores depois de 120 minutos. Temos 5 dias para recuperar. Vamos nos recuperar logo", confirmou.