Após classificação, Marcelo revela desejo: “Quero ganhar tudo”

Melhor em campo, Marcelo comandou a vitória do Real Madrid (Foto: Chris BrunsKill/Getty Images)

Depois da grande partida de Marcelo contra o Bayern de Munique nesta terça-feira (18), o lateral brasileiro concedeu entrevista coletiva e afirmou estar muito feliz com o resultado. Com o Bayern jogando melhor no tempo regulamentar e vencendo por 2 a 1 para forçar a prorrogação, a equipe Merengue conseguiu ótimo jogo nos 30 minutos a mais e fez grande virada, terminando a partida com o placar de 4 a 2 para os donos da casa.

Com destaque para Marcelo, o jogador brasileiro falou na entrevista sobre a grande vitória contra o Bayern e disse que quer vencer ainda mais. “É muito bonito jogar partidas assim. Nós fizemos um esforço enorme. Não quero parar aqui, quero ganhar todas as partidas que jogarmos e ajudar o time”, afirmou o lateral brasileiro.

Além de ser o principal destaque da equipe, o brasileiro também ressaltou a atuação de Cristiano Ronaldo, que foi outro grande nome na partida marcando três gols e chegando a marca de 100 tentos na Champions League. “Cristiano fez uma grande partida. Além dos gols, ajudou o time com a pressão no ataque. Como companheiro, está muito contente com o passo à frente da equipe”, frizou Marcelo sobre o companheiro de time.

Encerrando a coletiva, Marcelo falou sobre o desgaste por jogar uma prorrogação e também falou sobre a preparação para o Clássico do próximo domingo (23) contra o Barcelona. “Jogamos 30 minutos a mais que o normal, isso nos motiva muito. Estamos bem e felizes. Estamos bem fisicamente, fizemos um grande trabalho na pré-temporada. Quando temos tempo para trabalhar, trabalhamos muito”, finalizou o brasileiro.