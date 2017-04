Luis Enrique lamenta eliminação e afirma: “Juventus mereceu passar”

Google Plus

(Foto: Chris Brunskill/Getty Images)

Nesta tarde de quarta-feira (19), às 15h45, o Barcelona recebeu a Juventus no Camp Nou pela partida de volta das quartas de finais da Champions League. Depois de perder por 3 a 0 na Itália, o Barcelona não conseguiu a vitória hoje e empatou em 0 a 0, confirmando assim sua eliminação no campeonato. Depois da partida, Luis Enrique lamentou bastante a eliminação, mas afirmou “me sinto orgulho de pertencer a esta equipe e de ter esta torcida”.

Na coletiva do comandante azul-grená, o técnico avaliou a boa partida do Barcelona de hoje e concluiu que a equipe foi eliminada apenas pela atuação na partida de ida. “Uma partida de ida pobre em Turim nos custou a oportunidade de classificar na partida de volta. Tivemos mais chances que os nossos rivais, mas não conseguimos um gol. Hoje a vitória seria justa para nós, mas a Juventus mereceu passar”, analisou Luis Enrique.

Analisando a partida de hoje, Luis Enrique disse: “Pretendíamos criar muitas ocasiões de gol e pressionar o adversário, mas é difícil quase se tem a bola e fica com pouco tempo para pensar. Nos faltou um gol para mudar a dinâmica da partida, mas finalizamos 14 vezes e nenhum chute foi a gol. Hoje a bola não quis entrar”.

O treinador do Barça também falou sobre a sua torcida que apoiou o tempo todo na partida de hoje. “Gostei da atitude dos jogadores e da torcida até o último momento, lutamos até o final. Me sinto orgulhoso de pertencer a esta equipe e de ter esta torcida. É uma noite triste, mas a torcida nos deu uma homenagem que creio que vai além deste jogo”, disse Luis Enrique elogiando sua torcida.

Para finalizar sua coletiva, Luis Enrique também falou sobre a próxima partida do Barcelona, que será o 'El Clásico' contra o Real Madrid, aonde o treinador espera voltar a vencer para se manter vivo no Campeonato Espanhol.

“Esta partida é uma grande oportunidade contra um rival direto para se manter na luta pela La Liga. Não há melhor cenário para um Culé e para o Barça do que jogar no Bernabéu. Será difícil recuperar os meus jogadores, mas muito fácil de lhes motivar. Agora devemos nos concentrar nas competições que ainda estão em jogo”, finalizou o comandante do Barça.