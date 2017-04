Mesmo após eliminação na Champions, Piqué exalta apoio da torcida: "Me deu orgulho"

(Foto: Getty Images)

O Barcelona não conseguiu a tão esperada virada contra a Juventus no jogo de volta da quartas de finais da Champions League, nesta quarta (18). Apesar dos esforços do time culé, a defesa italiana não deixou nenhuma bola passar e o placar terminou em 0 a 0 e com a desclassificação do Barça.

No entanto, os mais de 96 mil espectadores no Camp Nou souberam aplaudir a garra e vontade de vencer do time e mostraram apoio aos jogadores mesmo quando o juiz apitou e declarou o fim da Champions para o Barcelona.

Após o jogo, o zagueiro Gerard Piqué comentou a reação da torcida: "Poucas vezes eu vi o Camp Nou como hoje depois de uma derrota, me dá orgulho; creio que é uma derrota difícil mas o fato da torcida terminar cantando merece ser recordado".

Piqué declarou também que a Juve mereceu a classificação: "Em geral, foi a melhor equipe e mereceu passar", começou o espanhol. "Tentamos criar nosso jogo e aproveitamos de alguns momentos mas gradualmente foi formada uma montanha e não conseguimos. Sabíamos que a Juventus é especialista na defesa e isso permitiu que eles fizessem o futebol deles".

O próximo jogo do Barcelona é domingo (23) contra o rival Real Madrid no Santiago Bernabéu e o zagueiro comentou sobre a partida: "Nós estamos indo para competir e vencer, é outro desafio em um estádio que somos bons, embora não vamos estar no nosso melhor estado emocionalmente", declarou.