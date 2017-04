Celta segura empate com Genk e avança às semifinais da UEL de forma inédita

Foi suado, mas o Celta de Vigo fez história. Nesta quinta-feira (20), a equipe espanhola visitou o Genk pelo jogo de volta das quartas de finais da Uefa Europa League e buscou um empate por 1 a 1, garantindo a vaga nas semifinais após ter vencido na ida por 3 a 2, em casa. Sisto marcou para os espanhóis, enquanto Trossard fez para os belgas. É a primeira vez na sua história que o Celta chega nas semifinais de qualquer competição europeia.

Agora, os celestes esperam o sorteio desta sexta-feira (20), às 8h, para saber qual seu adversário na próxima fase. Ajax, Manchester United e Lyon são os outros classificados.

Muita movimentação, mas pouca chances

Como esperado, por precisar da vitória, o Genk foi com tudo para o ataque desde o início, chegando, principalmente, pelas laterais, tanto que a primeira chance do jogo aconteceu pela esquerda, quando, após cruzamento, Samatta subiu no meio da dupla de zaga da equipe espanhola e cabeceou com perigo, por cima do gol de Sergio Álvarez.

Porém, o Celta era um time que não se fechava totalmente e ia em busca do gol também, tanto que a melhor chance da primeira etapa foram dos espanhóis, quando Brabec errou na hora de cortar e a bola veio nos pés de Sisto, na entrada da área, que dominou, cortou o marcador, finalizou colocado, de chapa, e a bola passou perto da travve esquerda de Ryan.

Depois de uns 25 minutos de boa movimentação e volume de jogo, a perdida perdeu força, com o Genk tentando, mas o Celta muito bem armado no campo defensivo, tanto que jogava, quando não estava com a bola, com uma linha de três volantes, o que complicava bastante as investidas dos belgas, e o primeiro tempo ficou mesmo na igualdade sem gols.

Celta sai na frente, toma empate, mas aguenta pressão e se classifica

Mas se a primeira etapa não foi tão animadora, a segunda prometia bastante. Mais uma vez, o Genk começou melhor, pressionando mais, só que sem tanta objetividade. Por outro lado, o Celta não chegava tanto, mas com mais perigo, tanto que quase abriu o placar, quando Beauvue recebeu ótimo passe de Iago Aspas nas costas da zaga, invadiu a área, saiu cara a cara com Ryan, mas o arqueiro da equipe belga fechou bem o ângulo e fez a defesa.

Só que depois de perder boas chances, finalmente os celestes balançaram a rede, e com o jogador mais ativo da equipe na partida. Aos 18', Sisto recebeu na intermediária, pela esquerda, fez grande jogada individual e finalizou da entrada da área, marcando um lindo gol e abrindo o placar na Bélgica: 1 a 0 Celta. Os belgas precisavam, dessa forma, de dois gols para se classificar.

Porém, a alegria da equipe espanhola durou pouco na Luminus Arena. Quatro minutos depois, o zagueiro Cabral errou na saída de bola, sendo desarmado por Trossard, que roubou, invadiu a área pela esquerda e finalizou cruzado, no canto, sem chances para Sergio Álvarez: 1 a 1. O Genk voltava a precisar apenas de um gol.

Após o gol, o Celta percebeu que era melhor se segurar e garantir o empate, tanto que se abdicou bastante de atacar. Por outro lado, o Genk se lançou totalmente à frente, até de forma desorganizada em busca do gol. Mesmo tentando até o fim, os celestes seguraram e garantiram a vaga nas semifinais da UEL pela primeira vez na história.