Berizzo exalta classificação inédita para semifinal: "É um dia para se aproveitar por muito tempo"

(Foto: John Thys/Getty Images)

Após empate por 1 a 1 contra o Genk que garantiu o Celta na semifinal da Uefa Europa League, o treinador Eduardo Berizzo falou na coletiva após o jogo e não escondeu sua felicidade ao se garantir entre os quatro melhores da competição: "Estamos muito felizes pelos jogadores e pela equipe por essa realização, é mérito deles. Jogaram a partida entendendo que era uma final, pensando em ser protagonistas e buscar os gols. Tivemos uma falha na saída de bola, mas a equipe voltou a jogar como se deve".

Sobre a partida, Berizzo acredita que o resultado foi merecido, e que apesar da proximidade no placar, a equipe correu poucos riscos: "Eles começaram a jogar através do jogo direto, colocaram um zagueiro de atacante e compensamos com Roncaglia. O 1 a 1 os fez acreditar, mas a garra e a experiência se demonstra nos minutos finais onde não corremos riscos. Assumimos a bola e a fizemos circular bem. Colocamos eles no jogo por um erro individual. Mas o resultado final é merecido. Se inicia agora um novo sonho".

O treinador ainda acredita que não há adversário fácil, mas que independente dele, o Celta vai levar perigo: "Cada partida que passa nos mostramos mais fortes, descobrimos do que somos capazes e isso me mostra novas possibilidades. Acreditamos juntos que podemos vencer qualquer um. O adversário que vier será dificílimo, mas sempre acreditamos e seremos um rival perigoso para qualquer um".

O técnico lembrou ainda de agradecer ao apoio da torcida: "Temos de agradecer também a torcida que compareceu a Bélgica, a que ficou, e a que apoio no Balaídos na ida. Todos melhoramos nossa própria versão, é um dia para se aproveitar por muito tempo".

Celta volta suas atenções para o Campeonato Espanhol, quando recebe o Bétis no próximo Domingo (23).