Ganso começa como titular, marca dois e comanda vitória do Sevilla sobre Granada

Finalmente ele "estreou". Nesta sexta-feira (21), Sevilla e Granada abriram a a 33ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/17. Numa partida tranquila, os rojiblancos venceram por 2 a 0, com dois do brasileiro Paulo Henrique Ganso, que voltou a ser titular após quase quatro meses.

Com este resultado, o Sevilla segue na quarta colocação, só que, agora, com 65 pontos, mesma pontuação do terceiro colocado Atlético de Madrid, que joga neste sábado (22). O Granada segue em 19º com míseros 20 pontos, e pode ver o Leganés, primeiro fora do Z-3 e que tem 27 pontos, abrir até 10 pontos de vantagem.

Na próxima rodada, o Sevilla recebe o Celta de Vigo na quinta-feira (27), às 15h30. Na terça-feira (25), o Granada recebe o Málaga, também às 15h30.

O Sevilla começou a partida com muito gás e vontade, querendo mostrar serviço para a sua torcida, além de querer esquecer a má fase que a equipe vem passando desde a eliminação para o Leicester na Uefa Champions League. Por outro lado, o Granada era uma equipe que estava ali para não perder, se segurando totalmente lá atrás.

Mas demorou muito para começar a grande atuação de Paulo Henrique Ganso. Logo aos quatro minutos de jogo, Jovetic foi bem lançado na área, dominou na direita e cruzou para o brasileiro, que dominou, conseguiu dar um corte curto e finalizou. Ochoa ainda desviou na redonda, mas a bola morreu no fundo do gol: 1 a 0 Sevilla. Tirando isso, foi um primeiro tempo meio morno. O Sevilla até tentou ampliar, mas sem sucesso.

Se na primeira etapa o gol saiu cedo, na segunda não foi diferente. Em contra-ataque, Jovetic, mais uma vez, recebeu na esquerda, foi para dentro, deu lindo passe de calcanhar para Sarabia, que cruzou de rasteiro, na medida para Ganso apenas escorar para o gol. Terceiro gol do brasileiro com o uniforme rojiblanco: 2 a 0 Sevilla.

Daí para frente as duas equipes tiveram chances. No final da partida, o Granada foi mais para o ataque em busca de, pelo menos, conseguir diminuir, tanto que quase Carcela marcou, quando o camisa 16 fez boa jogada pelo meio e finalizou de direita. A bola raspou no travessão de Sergio Rico e foi para fora. A partida ficou mesmo no 2 a 0.