Como o esquema de Luis Enrique pode influenciar o comportamento do Barcelona no El Clásico?

Quem diria que um dia leríamos algo semelhante, mas o Barcelona luta neste domingo (23) para não adentrar em crise em seu fim de temporada. Eliminado no último meio de semana pela Juventus na Uefa Champions League, os culés desta vez querem seguir vivos na Liga. O problema é justamente o próximo adversário...

Os catalães vão até à capital para encarar o Real Madrid no Santiago Bernabéu, no último El Clásico desta jornada. Com uma partida à mais e a três pontos do rival, o dilema está na escolha entre atacar o conjunto madridista ou atuar de maneira mais compacta e segura. A formação utilizada por Luis Enrique certamente irá mostrar indiretamente qual será a atitude inicial dos culés dentro de campo, mas a dúvida que paira sobre à mente do comandante é realmente complexa: atuar no 4-3-3 ou com três zagueiros?

4-3-3: Aposta no trio ofensivo

Sem surpresas. O esquema base da maioria das equipes europeias. É desta maneira que o Barcelona vem atuando há um bom tempo (tal como o rival Real). Com Luis Enrique, o 4-3-3 sempre foi unanimidade, mesmo com muitas alterações e uma grande rodagem do elenco em quase todos os setores, a formação sempre foi mantida.

Nela, os laterais são laterais mesmo. E não alas. Sergi Roberto e Jordi Alba possuem uma função ofensiva bem menor, desta maneira, o foco e majoritariamente as jogadas saem dos pés dos astros. Sim, é óbvio que independente da formação, a probabilidade do MSN decidir qualquer que seja a partida é enorme, mas no 4-3-3, o setor de meio-campo joga em função do setor ofensivo. A participação dos demais jogadores nas finalizações da equipe é bem pequena. Mas vale ressaltar, que o trio mais badalado da Europa terá um desfalque de suma importância: a de Neymar.

Sim, os mandatários catalães tem feito de tudo neste final de semana para que seja possível escalar o brasileiro, mas a possibilidade é mínima. E este fator pode ser fundamental para a decisão do esquema para o clássico. Sem um substituto com as mesmas características de Ney, Luis Enrique não revelou que irá fazer companhia à Messi e Suárez. Há quem diga que Jordi Alba irá aparecer como ponta esquerda...

Mesmo assim, a compactação é o ideal principal da equipe neste sistema. E é desta maneira que o Barcelona tem atuado em suas partidas frente ao Real em Madrid. A lembrança do último duelo é a melhor possível. No 4-3-3, o Barça de Luis Enrique foi superior durante os 90 minutos na goleada por 4 a 0, com dois de Luisito, um de Suárez e outro de Neymar.

(Foto: Vi-Images/Getty Images)

3-4-3: O atual e 'queridinho' esquema de Luis Enrique

A formação com três zagueiros sempre foi vista com preconceito no mundo do futebol. A imagem de três defensores no papel nos remete à uma equipe mais defensiva, e dependendo dos demais atletas do meio-campo, demonstra insegurança e os espaços ficam extremamente evidentes.

O Chelsea de Antonio Conte foi quem popularizou o esquema nesta temporada. Jogando com pontas velozes e habilidosos, e com meio-campistas e defensores com qualidade na marcação, a equipe mostrou o quão pode ser ofensivo um time atuando desta maneira.

Na Catalunha, Luis Enrique começou a utilizar o esquema nas partidas da Liga. Isso ocorreu pela primeira vez no início do mês passado, na goleada frente ao Sporting Gijón, por 6 a 1. Neste esquema, diversas mudanças foram apresentadas entre os titulares. Jordi Alba atuou no trio defensivo; lateral de origem, Sergi Roberto jogou pelo meio ao lado de Denis Suárez, Rakitic e Rafinha.

Rafinha foi um dos destaques atuando pela direita, chegando próximo ao MSN

Na partida seguinte a derrota na França contra o PSG, a formação novamente foi apresentada contra o Celta de Vigo. Resultado? Nova goleada. Desta vez por 5 a 0. O 3-4-3 de Luis Enrique teve Busquets desta vez entre os onze iniciais. No fatídico confronto de volta contra os franceses, poucas mudanças.

Mascherano retornou ao trio ofensivo com Umtiti e Piqué; Alba deu lugar a Iniesta e Sergi Roberto manteve-se na direita. Dentro de campo, menos velocidade e mais posse de bola, e uma equipe intensa e dona do jogo. Certamente será uma tarefa bem mais complicada aplicar este domínio de jogo em um clássico, principalmente atuando fora de casa. Mas até então, o sistema não tem falhado, muito pelo contrário...