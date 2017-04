Decisão? Vitória do Real Madrid deixa caminho aberto ao título, mas Barcelona pode atrapalhar

O maior clássico do mundo pode decidir quem será o próximo campeão do Campeonato Espanhol 2016/17. Real Madrid e Barcelona se enfrentam no domingo (23), às 15h45 (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu. Líder, os merengues buscam a vitória para abrir caminho rumo ao título. Porém, do outro lado os culés dependem de si para entrar de vez na disputa e embolar a tabela.

O Real Madrid é o líder do Campeonato Espanhol com três pontos de diferença para o Barcelona, além de um jogo a menos. Por isso, uma vitória significaria abrir seis pontos com uma partida a menos - podendo aumentar a vantagem para até sete ou nove pontos - e caminhar rumo ao título nacional.

Entretanto, do outro lado tem o Barcelona, que depende apenas de si para continuar vivo na disputa pelo título. Vencer o Real Madrid significaria empatar em pontos e, apesar de um jogo a mais em relação aos merengues, tudo continuaria em aberto até a rodada final.

A missão do Barcelona é difícil. Precisa vencer, mas não vão contar com Neymar, suspenso. Só a vitória basta aos culés, caso contrário é praticamente dar adeus a briga pelo título espanhol. Já o Real, pode ficar satisfeito até com empate, já que iria manter a vantagem de três pontos com um jogo a menos.

O clássico promete pegar fogo. Além de buscar o título, o Real Madrid tenta quebrar um tabu diante do Barcelona em pleno Santiago Bernabéu. Já os culés prometem buscar a vitória para embolar tudo. E aí? Quem leva a melhor?