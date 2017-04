Málaga decide em intervalo de cinco minutos e bate Valencia no La Rosaleda

O Málaga recebeu o Valencia em La Rosaleda neste sábado (22) e ganhou por 2 a 0. A partida fez parte da 33ª rodada da La Liga e a equipe da casa dominou o jogo, fazendo os dois gols em quatro minutos, com Recio e Sandro Ramírez, garantindo os três pontos. Com a vitória, o Málaga subiu para a 14ª posição, agora com 36 pontos. Já o Valencia está em 12º lugar, com 40 pontos.

Na próxima rodada, o Málaga visita o quase rebaixado Granada e o Valencia recebe o sétimo colocado Real Sociedad.

A partida começou e com dez minutos, tinha-se pouca ação. A jogada mais perigosa do time da casa foi aos 19’, quando Sandro Ramírez tentou um chute de fora da área, aproveitando o goleiro Diego Alves adiantado, mas a bola foi alta demais. Com o maior domínio do Málaga, o Valencia teve sua primeira chance gol com vinte e três minutos de jogo, com Munir El Haddadi, que chegou pela esquerda mas seu chute não encontrou o gol.

O Valencia até teve mais algumas chances de gol mas, aos 36’, Javier Ontiveros carregou a bola pela esquerda, cruzou para Recio que fez de cabeça e abriu o placar para o Málaga. Apenas quatro minutos depois, o ponta Sandro Ramírez deu um belo chute de fora da área e cravou o segundo gol do time da casa.

No segundo tempo, o Valencia continuou não apresentando muito perigo ao Málaga, apesar de várias tentativas de diminuir o placar. As melhores jogadas foram com Álvaro Medrán, aos 57’, e Eliaquim Mangala, no final da partida, mas a bola do francês parou na trave.

O time da casa, que já tinha a vitória, se acomodou e não criou tantas chances de gol. Sua principal jogada foi com Sandro Ramírez após assistência de Pablo Fornals, com um passe em profundidade, mas a bola foi defendida pelo brasileiro Diego Alves.