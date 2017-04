Griezmann decide novamente e Atlético bate Espanyol em jogo sem muitas emoções

INCIDENCIAS: Partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada no RCDE Stadium, em Barcelona, Espanha.

Não foi um grande jogo, mas o Atlético de Madrid venceu o Espanyol por 1 a 0 com gol de Griezmann e abre novamente os três pontos de vantagem para cima do Sevilla na briga pelo terceiro lugar. Já o Espanyol, estaciona nos 49 pontos e fica mais distante da briga pelas vagas europeias.

Os dois times voltam a campo já na próxima Terça (25), também pelo Campeonato Espanhol. O Atleti enfrenta o Villarreal no Vicente Calderón num confronto da parte de cima da tabela, enquanto o Espanyol vai visitar o desesperado Sporting Gijón, que tenta fugir do rebaixamento.

Pouca criatividade e muitos erros dos dois lados

O jogo começou com muitos erros de passes dos dois lados, o Atlético buscava penetrar, mas a defesa bem postada do Espanyol não permitia avanço dos colchoneros. Enquanto os catalães chegavam algumas vezes pela esquerda, se aproveitando das ausências de Juanfran e Vrsaljko do lado colchonero, que teve que improvisar Giménez na lateral direita.

A primeira boa chance veio logo aos 3 minutos, Gerard Moreno se aproveitou de falha de Giménez e cruzou para Jurado, livre, mas ele pegou mal na bola e ela passou por cima do gol. Três minutos depois, em novo cruzamento de Gerard Moreno, Savic desviou de cabeça e a bola resvalou na mão de Saúl dentro da área, a torcida e os jogadores do Espanyol fizeram muita pressão por pênalti, mas o árbitro interpretou como lance normal. O Atlético só conseguiu chegar aos 11', na dificuldade de penetração, Carrasco arriscou um chute de fora da área, a bola foi perigosamente no cantinho, mas Diego López fez boa defesa.

A partir daí muitas faltas tomaram conta do jogo e pouca inspiração das duas equipes, Godín e Caicedo começaram a se estranhar, mas o árbitro logo amarelou os dois. Chance de gol mesmo só tivemos aos 42', em uma boa jogada de Giménez, a bola sobrou para Torres, que na hora de chutar pegou mal na bola e isolou.

Griezmann aparece para decidir novamente

Não satisfeito com o futebol apresentado no primeiro tempo, Simeone tratou logo de modificar no intervalo. Sacou Torres e colocou Thomas para dar mais qualidade no meio campo. Mas na prática, o jogo continuou com muitos erros, tanto que o Atleti só conseguiu chegar aos 60', em uma cabeçada de Godín após cobrança de escanteio.

O jogo só começou a melhorar quando Quique Sánchez colocou Léo Baptistao, ex-Atleti, no lugar de Caicedo aos 62', e Simeone colocou Gameiro no lugar de Carrasco aos 65'. Aos 71', grande chance para o Atlético. Gameiro apareceu livre, mas dominou mal e a bola sobrou para Filipe Luís chutar, e a zaga tirou em cima da linha. Mas dois minutos depois, Giménez deu um belo lançamento para Griezmann, que pegou de primeira e acertou no cantinho para abrir o placar para o clube colchonero. Foi o centésimo gol do francês no Campeonato Espanhol, somando Real Sociedad e Atlético de Madrid.

No minuto seguinte, Léo Baptistao fez bela jogada individual, deu uma caneta em Filipe Luís e ficou cara a cara com Oblak, que fechou o ângulo e fez belíssima defesa para salvar o Atleti do empate. E Leo teve outra chance aos 84', quando conseguiu uma bela arrancada, mas novamente parou em Oblak.

O Atlético então conseguiu se organizar defensivamente e não correu mais riscos, e ainda teve uma boa chance com Griezmann aos 87', que veio carregando a bola do meio campo e chutou da entrada da área, a bola passou muito perto do gol. Depois disso, o jogo se encaminhou para o final para mais uma vitória colchonera.