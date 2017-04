Veja como foi: Real Madrid x Barcelona pelo Campeonato Espanhol (2-3)

INCIDENCIAS: Partida entre Real Madrid e Barcelona, válida pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. 81.044 espectadores.

Encerrado - O Barcelona toma a frente da competição. Com os mesmos 75 pontos que o Real Madrid, leva vantagem no confronto direto, primeiro critério de desempate. Mas o Real ainda tem um jogo a menos, a ser disputado contra o Alavés.

93' FINAL DE JOGO NO SANTIAGO BERNABÉU! Mais um grande confronto entre Real Madrid e Barcelona!

92' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Messi! André Gomes puxa contra-ataque e toca pra Jordi Alba, o lateral rola pro meio e Messi bate de canhota, no canto direito de Navas, sem chance para o goleiro! É A VIRADA!

90' Teremos 2 minutos de acréscimo!

89' Asensio recebe, pedala pra cima do Piqué e bate forte, Stegen espalma. No rebote, Asensio cruza e Cristiano não consegue finalizar com precisão e chuta pra fora

86' James recebe na área e tenta duas vezes, mas Ter Stegen defende

85' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! JAMES RODRÍGUEZ! Cruzamento de Marcelo e James apareceu como uma flecha na pequena área pra bater de canhota e empatar a partida! QUE JOGO, AMIGOS! QUE JOGO!

83' James bate de fora da área com desvio, Ter Stegen defende com tranquilidade

82' Messi bate forte e Navas espalma pra fora

82' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Benzema Entra: James Rodríguez

81' CARTÃO AMARELO PARA KOVACIC! Por falta em Messi

80' NAAAAAAAAAAAAVAS IMPRESSIONANTE! Suárez cruza pra Piqué, que domina livre e bate de canhota, Navas faz uma defesa sensacional!

77' SERGIO RAMOS ESTÁ EXPULSO! O zagueiro espanhol fez falta dura em Lionel Messi e foi expulso direto!

75' Benzema ajeita e Ronaldo bate colocado, nas mãos de Ter Stegen

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! RAKITIC! O meia croata recebeu na entrada da área, driblou Kroos e bateu forte, de canhota, no ângulo! Um golaço!

71' Asensio recebe na área, corta pro meio e bate no cantinho, Ter Stegen defende em dois lances

71' 81.044 espectadores no Santiago Bernabéu

70' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Alcácer Entra: André Gomes

70' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Casemiro Entra: Kovacic

69' Messi bate forte de fora da área e Navas espalma pra frente!

68' QUE DEFESA! Cruzamento pra área, Suárez pega de primeira e Navas defende à queima-roupa! Impressionante a defesa!

67' QUE CHANCE! Asensio recebe de Benzema e entra livre na área, o meia rola pra Cristiano Ronaldo que bate por cima. O passe veio um pouco atás.

66' Asensio recebe na direita, cruza e Cristiano Ronaldo tenta o voleio, mas o chute sai pra fora

63' Marcelo cruza pra Ronaldo, mas Jordi Alba corta na pequena área

63' Carvajal tabela com Modric dentro da área, mas não consegue finalizar

60' Carvajal cruza nas mãos de Ter Stegen

59' QUAAAAAAAAAAAASE! Cobrança de escanteio e Piqué sobe livre pra cabecear, Navas faz a ponte e espalma! Lindo lance de ambos os jogadores

58' Suárez recebe de Messi, mas não consegue dominar. O uruguaio ficaria de frente com Navas

57' Messi cobra falta pra longe do gol

56' NAAAAAAAAAAAAVAS! É lá e cá! Alcácer recebe na área e bate de biquinho, Navas sai do gol e defende com a perna. Grande chance!

54' TER STEGEN DE NOOOOOVO! Marcelo cruza e Benzema cabeceia da pequena área, o goleiro alemão, em um movimento de handball, consegue defender à queima-roupa.

52' Marcação forte do Real Madrid força o Ter Stegen a chutar pra fora. Os donos da casa pressionam a saída de bola e recuperam muitas bolas no campo de ataque

48' Marcelo ajeita e Kroos bate colocado, Ter Stegen novamente faz linda defesa espalmando pra escanteio

47' Asensio puxa contra-ataque, dá pra Carvajal cruzar, Piqué faz o corte providencial na primeira trave!

46' E a bola volta a rolar no Bernabéu! Vamos para o segundo tempo!

INTERVALO - Um grande jogo até aqui. O Real Madrid começou melhor e teve mais ações ofensivas, mas o Barcelona equilibrou a partida. O gol merengue saiu em um momento em que o jogo estava mais equilibrado, o empate culé veio quando a equipe resolveu sair mais pro ataque.

48' Apita o árbitro! Intervalo no Santiago Bernabéu!

47' Após cobrança de escanteio, Messi aparece livre na segunda trave e finaliza pra fora. Quase a virada!

45' Mais uma falta de Casemiro em Messi e os jogadores cercam o árbitro pra pedir o cartão vermelho

43' Suárez cruza e Jordi Alba aparece na área pra finalizar, a bola vai pra fora

40' Messi aproveita rebote da zaga e bate colocado, a bola passa muito perto do gol

39' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Gareth Bale Entra: Asensio

39' CARTÃO AMARELO PARA UMTITI! Por falta em Cristiano Ronaldo

37' Gareth Bale caído no gramado. O galês sente a lesão vai ser substituído. Asensio vem aí!

36' Modric bate de fora da área de canhota, Ter Stegen voa nela pra espalmar! Que lance!

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! MESSI! Rakitic toca para o meio, Messi domina, passa por dois jogadores e bate na saída de Navas! Um lindo gol! Tá empatado o clássico!

31' Falta de Casemiro em Messi e os jogadores culés pedem o segundo cartão amarelo

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! CASEMIRO! Marcelo cruza, Sergio Ramos acerta a trave e no rebote Casemiro, livre, só empurra pro gol! Está aberto o placar no clássico!!!

26' Busquets perde a bola no meio-campo, Ronaldo toca pra Benzema que é desarmado pelo camisa 5

25' Carvajal em mais uma boa recuperação, desarma Alcácer e sai jogando

24' Cristiano Ronaldo recebe de Marcelo e bate da meia-lua, a bola vai por cima do gol

23' Lançamento para Bale que tenta de primeira, mas bate fraco

22' UUUUUUUUUUUHHHHHHH! Cristiano Ronaldo recebe pela esquerda, passa por Piqué e bate forte, Ter Stegen espalma de forma espetacular!

21' Messi disputa bola com Marcelo e cai sangrando em campo, o cotovelo do lateral brasileiro bateu na boca do argentino. Lance casual, ao que pareceu, inclusive para o árbitro, que nada marcou

20' Bale tenta o cruzamento, mas joga direto pela linha de fundo

19' Alcácer ajeita de cabeça pra Suárez que tenta de primeira mas joga pra longe do gol

18' Benzema recebe em velocidade, entra na área, mas bate fraco, ter Ter Stegen defende

17' Messi faz boa jogada pelo meio, passa por três marcadores e rola pra Rakitic, mas Carvajal se antecipa e corta a bola

15' O Barcelona já fica mais com a bola, enquanto o Madrid busca os contra-ataques

13' Alba cruza e a bola passa por todo mundo e sai pela linha de fundo

12' CARTÃO AMARELO PARA CASEMIRO! Por falta em Messi no meio-campo

11' Suárez recebe na entrada da área e bate forte, a bola vai pra fora

10' Iniesta bate de canohta, Nacho corta dentro da áera

8' Cristiano Ronaldo ajeita de peito para Benzema, que prefere tentar devolver do que finalizar, Umtiti corta o passe

7' Suárez pede falta na entrada da área, mas o juiz nada dá. O uruguaio fica sentindo.

7' O Barcelona chega ao ataque pela primeira vez, mas sem perigo pela esquerda, Iniesta é desarmado por Casemiro

6' Cristiano Ronaldo recebe em velocidade na direita, corta Piqué de letra e bate de canhota, Ter Stegen defende sem dificuldade

5' Marcação muito forte do Real Madrid nesse início de partida. O Barcelona não consegue ficar com a bola e passar do meio-campo

4' Cristiano Ronaldo rola pra Carvajal que cruza, mas ninguém chega pra finalizar. No rebote, Modric cruza forte demais e a bola sai.

2' Cristiano Ronaldo recebe na área e divide com Umtiti, o português cai na área e pede pênalti, o juiz manda seguir

2' Barcelona mais fechado e Real Madrid tocando bola

1' BOLA ROLANDO! Real Madrid x Barcelona se enfrentando pela 234ª vez!

Boa tarde, torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partida de volta do El Clásico Real Madrid x Barcelona ao vivo hoje. A transmissão irá começar às 15h45 na VAVEL Brasil. Fique aqui conosco.

15:40. Faltam cinco minutos! Duplas que mais disputaram El Clásico: Iniesta-Messi (31), Sanchis-Michel (30) e Xavi-Puyol (30)

15:30. 15 minutos para o início da partida! Clássicos com gols de Messi: 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Clássicos com gols de Cristiano Ronaldo: 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas

15:15. Meia hora para o pontapé inicial. Os torcedores já começam a tomar assento no estádio. Daqui a pouco a bola rola!

15.12. As equipes já se aquecem no gramado do Santiago Bernabéu

14:46. Hoje teremos três estreantes em El Clásico, Nacho Fernández pelo lado do Real Madrid e Paco Alcácer e Samuel Umtiti pelo lado do Barcelona

14:34. BARCELONA DEFINIDO: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suárez, Alcácer

14:33. REAL MADRID CONFIRMADO: Keylor Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo

14:24. Real Madrid e Barcelona já se enfrentaram 233 vezes em partidas oficiais, com 93 vitórias do Real, 91 do Barça e 49 empates

14:17. Gareth Bale confirmado para o Clássico.

13:09. Paco Alcácer é o nome mais cotado para substituir o brasileiro no ataque

13:00. Mesmo suspenso, Neymar viajou com o elenco até Madrid. Colocando em dúvida a decisão do TAD (Tribunal Administrativo do Desporto), o Barcelona decidiria momentos antes da partida se escalaria ou não o jogador. Mas nas primeiras horas desta manhã, o clube divulgou uma nota oficial afirmando que NÃO escalará Neymar. De acordo com a nota "a incerteza jurídica diante da falta de pronunciamento do TAD" forçou o clube a optar por não selecionar Neymar para o clássico

12:39. Com os desfalques e o fraco desempenho da defesa, como o esquema de Luis Enrique pode influenciar o comportamento do Barcelona no El Clásico Real Madrid x Barcelona hoje?

Luis Enrique, treinador do Barcelona, na sala de imprensa

12:25. Decisão? Vitória do Real Madrid deixa caminho aberto ao título, mas Barcelona pode atrapalhar. A VAVEL analisou as possibilidades de como o campeonato pode ser decidido com uma vitória Merengue ou ficar totalmente aberto em caso de vitória Culé

Marcelo, jogador brasileiro do Real Madrid

12:00. Pelo lado culé, Rafinha e Aleix Vidal, também lesionados, desfalcarão a equipe. Mas a grande ausência do El Clásico será mesmo Neymar Jr. O brasileiro recebeu cartão vermelho e uma suspensão de três jogos por ironizar a punição do árbitro. A VAVEL falou um pouco sobre como isso afeta o jogo do Real Madrid - Barça ao vivo hoje.

Neymar Jr sendo expulso contra o Málaga | Foto: Divulgação/Getty Images

Pepe e Varane, lesionados, estão fora do confronto pelo lado Merengue. Gareth Bale foi relacionado, mas ainda não se sabe se será titular

Real Madrid x Barcelona ao vivo

O objetivo de Real Madrid e Barcelona hoje: Ganhar a La Liga, Por isso a importância deste jogo para ambas as equipes.

É o clássico de 233 da história entre as duas equipes, o último encontro aconteceu pelo primeiro turno da La liga no dia 03 de dezembro de 2016 no Camp Nou. Real Madrid e Barcelona decepcionou e fizeram um jogo tecnicamente fraco, com dois gols de bola parada. Luis Suáres (53’) e Sergio Ramos no último lance jogo (90’)

O Clássico terá como árbitro: Alejandro Jose Hernandez Hernandez . O juiz pertence ao comitê territorial de Las Palmas, e terá como auxiliares : Teodoro Sobrino e Miguel Martinez Munuera. O árbitro principal nasceu em Arrecife, Espanha em 1982. Apita a primeira divisão desde 2012, sendo um árbitro do quadro internacional desde 2014 tento 80 partidas na categoria de ouro..

O derby entre Real Madrid e Barcelona será disputado no Santiago Bernabeu. reduto Merengue foi inaugurado no dia 14 de dezembro de 1947 e tem capacidade máxima de 81,044 torcedores. Palco de grandes jogos memoráveis . Incluindo a Euro de 1964, Copa do Mundo de 1982 e as final da Taça da Europa (1956-1957, 1968-1969, 1979-1980, 2009-2010) e como várias finais da Copa del Rey.

Entre as novidades por parte da equipa catalã, Luis Enrique tem vários desfalques, o mais importante dele sem dúvidas é Neymar Junior, Brasileiro pegou dois de suspensão pela expulsão na partida que o Barcelona perdeu de 2x0 para o Málaga Football Club. Aleix Vidal é outro desfalque , meio campista está se recuperando de um entorse no tornozelo que sofreu contra o Deportivo Alavés, e provavelmente só volta na próxima temporada. Rafinha com dificuldades físicas, Jérémy Mathieu com desconforto no tendão de aquiles, Javier Mascherano e Arda Turan com desconforto muscular também são desfalques.

O Real Madrid tem menos desfalques por lesão que o rival. Pepe fraturou duas costelas no jogo contra o Atlético de Madrid e Raphäel Varane sofre uma ruptura no bíceps femoral. No entanto, Gareth Bale recuperado de un edema muscular está confirmado para a partida.

Zinedine Zidane deixou suas conclusões na véspera do clássico Real Madrid vs Barcelona ao vivo.

A última vez que o Barcelona visitou o Santiago Bernabéu foi na temporada anterior. O jogo aconteceu em 21 de novembro de 2015, e contou com dois fatores importantes: a ausência de Messi no time titular. Barcelona ganhou o jogo com gols de Luis Suárez (11', 74' ), Neymar (39 ') e Andrés Iniesta (53'). Já o Real Madrid terminou o jogo com dez em campo, Isco foi expulso aos (84’).

O Barcelona também não teve moleza, mesmo jogando em casa. Venceu a Real Sociedad também por 3 a 2, em um jogo com um primeiro tempo alucinante, diferente do segundo, com ambas equipes bem mais cautelosas

Na última rodada, o Real Madrid venceu o Sporting Gijón fora de casa por 3 a 2 em uma partida dificílima, com o gol da vitória saindo dos pés de Isco no último minuto

Real Madrid e Barcelona ao vivo chegam em momentos diferentes para essa grande partida. Enquanto o time da capital não perde há 12 jogos e se classificou para as semifinais da UCL, os catalães foram eliminados da competição europeia e perderam dois dos últimos cinco jogos